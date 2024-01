Etap legislacyjny: Projekt skierowany do uzgodnień

Opinia

Powinno się rozszerzyć katalog możliwych zgłoszeń



Beata Baran-Wesołowska, radca prawny z kancelarii BKB Baran Książek Bigaj

Nowy projekt to zmodyfikowana wersja propozycji, które zostały opracowane w poprzedniej kadencji parlamentu. Powrócono w niej do pierwotnej koncepcji organu wspierającego zgłaszających, rolę którego przyjmie rzecznik praw obywatelskich. Zastąpił on proponowaną wcześniej Państwową Inspekcję Pracy. Jednak RPO jest organem, który ma kompetencje i doświadczenie w rozpatrywaniu zagadnień z różnych obszarów życia społecznego. Ponadto nowy projekt nie przewiduje etapowego wejścia w życie tych regulacji w odniesieniu do poszczególnych grup pracodawców. Zgodnie zaś z dyrektywą, kryterium kolejności obowiązywania przepisów stanowi liczebność załóg. Największe podmioty miały zrealizować nowe obowiązki w pierwszej kolejności. Może to w praktyce stanowić wyzwanie dla podmiotów, które do tej pory nie korzystały z rozwiązań sygnalistycznych. Rezygnacja z obowiązkowych zaświadczeń o statusie sygnalisty oraz odbierania oświadczeń o prawdziwości przekazywanych informacji pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania to pozytywne kroki likwidujące potencjalne przeszkody dla sygnalistów. Niestety nie odniesiono się do postulatów dotyczących rozszerzenia katalogu możliwych zgłoszeń o naruszenia z obszaru HR compliance, które stanowią najliczniejszą grupę przekazywanych informacji.