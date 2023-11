Sąd: pracownik IKEA zwolniony za wpis o LGBT wróci do pracy

Prawnik IKEI: To niedobre orzeczenie

Na prawomocny wyrok bardzo krytycznie patrzy jednak reprezentujący IKEĘ radca prawny Daniel Książek. - To niedobre orzeczenie, bo bardzo mocno przekracza granice wolności słowa. W zasadzie wolność słowa została zrównana ze słowem nienawiści; słowem, które może być źródłem zagrożenia dla osób w miejscu pracy. To złamanie podstawowych przepisów kodeksu pracy, prawa pracy w Polsce i konstytucji – komentował w rozmowie z dziennikarzami. I zapowiedział, że sprawa znajdzie finał w Sądzie Najwyższym.

Z kolei reprezentujący pracownika adw. Paweł Szafraniec z Ordo Iuris zwrócił uwagę, że pracownik „bronił swoich wartości, światopoglądu, przekonań religijnych” – I to absolutnie nie mogło być podstawą do wypowiedzenia mu umowy o pracę – podkreślił. – Reagował na to, co pracodawca zrobił – jak sąd uznał – wbrew zasadom współżycia społecznego – wskazał.

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

Sporny wpis został zamieszczony w 2019 r., kiedy to IKEA obchodziła Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Pracownik napisał wówczas, że "akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia". Zacytował też wersety z Pisma Świętego: "Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich", a także: "Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich". W reakcji na to, stracił stanowisko.

Sprawa pracownicza toczyła się równolegle do procesu karnego kierowniczki sklepu, która zwolniła mężczyznę. Została ona prawomocnie uniewinniona od zarzutu rzekomej dyskryminacji wyznaniowej podwładnego, za co – w przypadku uznania winy – groziłoby jej do dwóch lat pozbawienia wolności. 11 października Sąd Najwyższy oddalił złożone w sprawie kasacje prokuratora i oskarżyciela posiłkowego.

Sygnatura sprawy: VII Pa 41/23