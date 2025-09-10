Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Kiedy świadek może mieć pełnomocnika? Sejm prześle petycję adwokatury do Ministerstwa Sprawiedliwości

Palestra chce, by każda osoba niebędąca stroną mogła ustanawiać pełnomocnika. Dziś jest to możliwe, jeśli „wymaga tego jej interes”. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianą przepisów, ale opowiada się za mniejszym automatyzmem i kontrolą sądową.

Publikacja: 10.09.2025 09:04

Kiedy świadek może mieć pełnomocnika? Sejm prześle petycję adwokatury do Ministerstwa Sprawiedliwości

Foto: Adobe Stock

Szymon Cydzik

Naczelna Rada Adwokacka w petycji złożonej w Sejmie w marcu br. zaproponowała zmianę art. 87 kodeksu postępowania karnego tak, by osoba niebędąca stroną mogła powołać pełnomocnika w każdym przypadku, a nie tylko – jak dziś stanowi kodeks – „jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu”. Adwokatura chce też skreślenia par. 3 tego artykułu, który pozwala odmówić dopuszczenia pełnomocnika, jeśli organ prowadzący postępowanie (sąd lub prokurator) uzna, że właśnie to służy obronie interesów tej osoby. To na ten przepis powołała się prokurator Ewa Wrzosek, nie zgadzając się, by w przesłuchaniu Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, wziął udział jej pełnomocnik. 

Czytaj więcej

Prezes NRA Przemysław Rosati
Prawo karne
Sprawa Barbary Skrzypek. Adwokatura wzywa do reformy przepisów i przedstawia projekt

Ministerstwo chce wprowadzić możliwość zaskarżenia decyzji o niedopuszczeniu pełnomocnika świadka

Zdaniem palestry obecna konstrukcja narusza unijne dyrektywy o prawie do sądu, a warunki dopuszczenia pełnomocnika do sprawy są określone nieprecyzyjnie. Ustawodawca nie wskazał ponadto dokładnie, czym sąd lub prokurator powinien się kierować, podejmując decyzję (której w dodatku nie można zaskarżyć) o jego niedopuszczeniu.

We wtorek postulatami palestry zajęła się sejmowa komisja ds. petycji.

– Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmieniający art. 87, który jest jeszcze w czasie wewnętrznych uzgodnień, ale wkrótce powinien trafić do dalszych prac rządowych – zapowiedział podczas posiedzenia Jacek Lachowicz z departamentu prawa karnego MS. – W projekcie przewidziano możliwość zaskarżenia decyzji o niedopuszczeniu pełnomocnika osoby, która bierze udział w postępowaniu – dodał.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prokurator Ewa Wrzosek podczas wypowiedzi dla mediów w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Prawo karne
"Błędna decyzja prok. Ewy Wrzosek". Szef adwokatury o sprawie Barbary Skrzypek

Adwokatura: to świadek wie najlepiej, czy w jego interesie jest mieć pełnomocnika

Reprezentujący NRA Robert Pogorzelski wskazywał zaś, że prace legislacyjne w resorcie trwają zwykle długo, dlatego dobrze procedować projekt równolegle w komisji. Jak podkreślił, NRA chce, by zawsze dopuszczać pełnomocnika, nie ma więc potrzeby zaskarżania decyzji o odmowie.

– Propozycja adwokatury wzmocni standard procesu, urzeczywistni zasadę z art. 47 Karty Praw Podstawowych UE. Stan wiedzy świadka i prokuratora może się różnić. Świadek może nie chcieć informować prokuratora o pewnych sprawach. I to on najlepiej wie, czy potrzebuje pełnomocnika, czy nie – mówił Robert Pogorzelski.

Adwokat dodał też, że ustanowienie pełnomocnika nie przyczyni się do obstrukcji, gdyż jeśli ten nie stawi się, czynności można kontynuować. Przedstawiciel ministerstwa argumentował zaś, że są sytuacje, gdy pełnomocnik jest świadkowi narzucany przez sprawcę czynu, by pilnował jego milczenia. Dlatego dobrze zostawić prokuratorowi pewną swobodę decyzyjną w tym względzie, z możliwością kontroli sądowej. Zwłaszcza, że dotąd możliwość niedopuszczania świadka nie była nadużywana (z czym zgodziła się NRA).

Komisja petycji zdecydowała się skierować tę propozycję do MS, by uwzględnił ją w ramach prac legislacyjnych. Zapowiedziała, że wspólnie z adwokaturą będzie monitorować realizację postulatów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Adwokaci NRA Prawo Karne Sejm Kodeks Postępowania Karnego

Naczelna Rada Adwokacka w petycji złożonej w Sejmie w marcu br. zaproponowała zmianę art. 87 kodeksu postępowania karnego tak, by osoba niebędąca stroną mogła powołać pełnomocnika w każdym przypadku, a nie tylko – jak dziś stanowi kodeks – „jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu”. Adwokatura chce też skreślenia par. 3 tego artykułu, który pozwala odmówić dopuszczenia pełnomocnika, jeśli organ prowadzący postępowanie (sąd lub prokurator) uzna, że właśnie to służy obronie interesów tej osoby. To na ten przepis powołała się prokurator Ewa Wrzosek, nie zgadzając się, by w przesłuchaniu Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, wziął udział jej pełnomocnik. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Oskarżony Sebastian M. (P) i jego obrońca Katarzyna Hebda (L) na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie T
Prawo karne
Wypadek na A1. Nagły zwrot w procesie Sebastiana M.
Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
Prawo pracy
Prawnik ostrzega: nadchodzi rewolucja w traktowaniu samozatrudnionych
Kolor żabotu określi w swoim rozporządzeniu minister sprawiedliwości. Dotychczas w środowisku doradc
Zawody prawnicze
Rząd zdecydował: nowa grupa zawodowa otrzyma przywilej noszenia togi
Ile zarabiają urzędnicy służby cywilnej? Znaczenie ma ministerstwo i stanowisko
Administracja rządowa
Ile zarabiają urzędnicy służby cywilnej? Znaczenie ma ministerstwo i stanowisko
Reklama
Reklama
e-Wydanie