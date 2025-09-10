Naczelna Rada Adwokacka w petycji złożonej w Sejmie w marcu br. zaproponowała zmianę art. 87 kodeksu postępowania karnego tak, by osoba niebędąca stroną mogła powołać pełnomocnika w każdym przypadku, a nie tylko – jak dziś stanowi kodeks – „jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu”. Adwokatura chce też skreślenia par. 3 tego artykułu, który pozwala odmówić dopuszczenia pełnomocnika, jeśli organ prowadzący postępowanie (sąd lub prokurator) uzna, że właśnie to służy obronie interesów tej osoby. To na ten przepis powołała się prokurator Ewa Wrzosek, nie zgadzając się, by w przesłuchaniu Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, wziął udział jej pełnomocnik.

Ministerstwo chce wprowadzić możliwość zaskarżenia decyzji o niedopuszczeniu pełnomocnika świadka

Zdaniem palestry obecna konstrukcja narusza unijne dyrektywy o prawie do sądu, a warunki dopuszczenia pełnomocnika do sprawy są określone nieprecyzyjnie. Ustawodawca nie wskazał ponadto dokładnie, czym sąd lub prokurator powinien się kierować, podejmując decyzję (której w dodatku nie można zaskarżyć) o jego niedopuszczeniu.

We wtorek postulatami palestry zajęła się sejmowa komisja ds. petycji.

– Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmieniający art. 87, który jest jeszcze w czasie wewnętrznych uzgodnień, ale wkrótce powinien trafić do dalszych prac rządowych – zapowiedział podczas posiedzenia Jacek Lachowicz z departamentu prawa karnego MS. – W projekcie przewidziano możliwość zaskarżenia decyzji o niedopuszczeniu pełnomocnika osoby, która bierze udział w postępowaniu – dodał.