Czy uważa pan, że śledztwo w sprawie dwóch wież powinno zostać przekazane do prowadzenia innemu prokuratorowi?

Na szczęście nie ja podejmuję decyzje personalne w prokuraturze. Uważam, że kierownictwo prokuratury powinno zadbać o utrzymanie standardu profesjonalnego i rzetelnego postępowania i nie wikłać swoimi decyzjami tych postępowań w niepotrzebne społeczne i polityczne spory.

Pojawiają się doniesienia, że pełnomocnik Barbary Skrzypek jest także pełnomocnikiem Jarosława Kaczyńskiego w innych sprawach. Czy nie byłby to konflikt interesów?

Nie znam zakresu pomocy prawnej udzielanej przez adwokata Jarosławowi Kaczyńskiemu, dlatego nie jestem w stanie ocenić, czy do konfliktu interesów mogłoby w tej sprawie dojść. Obowiązkiem adwokata jest jednak minimalizowanie ryzyka takich sytuacji. Adwokatowi nie wolno podejmować działań w czynnościach procesowych ze świadkiem, a następnie wykorzystywać pozyskanych informacji do budowania sytuacji procesowej innej osoby.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do rzecznika praw obywatelskich o wyjaśnienie działania prokuratury podczas przesłuchania Barbary Skrzypek. Czy uważa pan, że jest cokolwiek do wyjaśniania?

Jeżeli ktokolwiek miałby coś wyjaśniać w sprawie przesłuchania, to prokurator nadzorujący to postępowanie. Powtórzę jednak, że prokurator miał podstawę prawną do odmowy udziału pełnomocnika w przesłuchaniu. Nie oznacza to, że decyzja ta była dobra. Niezależnie od tego i dla przecięcia wszelkich spekulacji prokuratura powinna ustalić przyczynę śmierci pani Skrzypek, żeby przeciąć wszelkie deliberacje i nie pozwolić nikomu wykorzystywać tej sytuacji do jakichkolwiek celów. Należy też zaprzestać instrumentalnego wykorzystywania tej sprawy. Zmarłej należy się szacunek i pamięć.

Czy adwokatura przyjrzy się tej sprawie pod kątem uprawnień świadka i pełnomocnika?

Póki co do Naczelnej Rady Adwokackiej nie wpłynęło żadne zgłoszenie od pełnomocnika pani Skrzypek. Jest to jednak bardzo dobry moment do pożądanej zmiany przepisów dotyczących uprawnień świadka podczas przesłuchania, w tym do budowania standardów i wzmacniania praw zwykłych ludzi.