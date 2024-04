Skatował 17-latka. Sąd złagodził wyrok, bo nie bił, by zabić

– Biegli wskazując, że oskarżony nie miał świadomości swoich poczynań w czasie czynu, opisali stan biologiczny oskarżonego, nie zaś poczytalność w kategoriach prawnych. Czym innym jest biologiczna nieświadomość swoich poczynań, a czym innym poczytalność jako termin prawniczy. Zamiar sprawcy oceniany być musi w niniejszej sprawie przy przyjęciu artykułu 31 par. 3 Kodeksu karnego z perspektywy osoby w pełni poczytalnej. Odpowiedzialność sprawcy odurzonego ma tutaj charakter obiektywny, sprawca taki odpowiada jako w pełni odpowiedzialny i ponosi pełną odpowiedzialność karną i to w zakresie wszystkich znamion czynu zabronionego – mówiła w uzasadnieniu sędzia Agata Adamczewska.

Przyznała też, że choć zachowanie oskarżonego było niewątpliwie brutalne i drastyczne, to nie można nazwać go szczególnie okrutnym. Jak wyjaśniła, każde zabójstwo jest samo w sobie okrutne, ale szczególne okrucieństwo jest określeniem prawnym, podlegającym za każdym razem innej ocenie.

Zdaniem sądu nie można też mówić o bezpośrednim zamiarze zabójstwa, czyli o tym, że Dawid F. bił kolegę po to, by go zabić.

– Należało przyjąć, że Dawid F. działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia. Oznacza to, że jako osoba w pełni sprawna intelektualnie, co do której przyjmujemy ową fikcję poczytalności określoną w art. 31 par. 3 KK, przewidywał możliwość spowodowania śmierci Mateusza H., a kontynuując swoje zachowanie, na to się zgodził. Wypełnił tym samym znamiona zbrodni zabójstwa z zamiarem ewentualnym – mówiła sędzia Agata Adamczewska.

Jej zdaniem dotychczasowy tryb życia Dawida F., szczery żal, jaki wyraził po dokonaniu zabójstwa i pełen wgląd w karygodność czynu, którego się dopuścił, przemawiały za znacznym obniżeniem wymiaru kary. Z kolei brutalność działania sprawcy, popełnienie czynu na szkodę osoby małoletniej w zasadzie bez powodu, nie pozwala na orzeczenie kary łagodniejszej niż 15 lat pozbawienia wolności.