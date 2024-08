Zdaniem adwokata Romana Nowosielskiego, byłego sędziego Trybunału Stanu, jeśli ustawodawca przez 27 lat nie widział podstawy, aby ingerować w funkcjonowanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, to znaczy, że dotychczasowa praktyka nie naruszała prawa potencjalnie obwinionych. Interpretacja przepisów ich dotyczących nie może być zaś uzależniana od rangi zajmowania stanowiska.

Sygnatura akt K8/24

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

prof. Maciej Gutowski

Trybunał Konstytucyjny coraz częściej mówi, jak ma wyglądać system prawny w Polsce i próbuje oprawiać te cenne myśli w formę wyroków, zapomina jednak, że nie jest prawodawcą. Spostrzeżenia co do braku gwarancji bezstronności w postępowaniu przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej przywołują pytanie, dlaczego nie przeszkadzało trybunałowi polityczne podporządkowanie Prokuratury przez poprzednią władzę i brak gwarancji bezstronności w postępowaniu przygotowawczym? Przecież to są podobne postępowania o charakterze wstępnym (przygotowawczym) i obu konstytucja nie normuje. Co więcej, o ile postępowanie sądowe ma dopełnić gwarancje apolityczności, których brakuje na wstępnym etapie, to przed Trybunałem Stanu mamy postępowanie z istoty polityczne. Przepraszam, ale coraz trudniej poważnie traktować i komentować te ekscesy orzecznicze.