Wrzucił do urny przedartą kartę i paszport. Prędko nie odzyska dokumentu

Wyborca podczas wyborów do europarlamentu chciał wynieść kartę wyborczą poza lokal obwodowej komisji w Warszawie. Gdy członkowie komisji mu na to nie pozwolili, podarł kartę do głosowania i wrzucił ją do urny. Razem z paszportem.