Jak stwierdził przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, według informacji PKW na godzinę 10:00 nie odnotowano żadnych większych incydentów związanych z wyborami i przebiegiem głosowania. Marciniak przypomniał, iż liczba obwodowych komisji wyborczych w kraju przekracza 32 tys. (oraz 299 obwodów za granicą), zaś osób uprawnionych do głosowania jest blisko 29 mln.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Pierwsze wykroczenia w związku wyborami

— Muszę z satysfakcją odnotować iż, jak wynika z meldunków terminowych Komendy Głównej Policji, to chyba pierwszy raz się zdarzyło, że - kiedy otrzymałem go wczoraj o godz. 6:00 rano, po 6 godzinach obowiązywania ciszy wyborczej - meldunek terminowy był zerowy. Czyli, nie było żadnych wydarzeń związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego dotyczących przestępstw czy też wykroczeń — stwierdził przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podczas konferencji.

Natomiast obecny meldunek z godziny 6 rano wskazuje, że w dalszym ciągu nie odnotowano żadnych przestępstw. Natomiast łącznie odnotowano 13 wykroczeń. Podkreślam, 13 wykroczeń na 32 tys. obwodów głosowania i na blisko 29 mln głosujących. Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW

Spośród wskazanych 13 wykroczeń, 5 regulowanych kodeksem wykroczeń dotyczyć miało umieszczania plakatów w miejscach publicznych bez zgody właściciela oraz niszczenia tego typu plakatów. Pozostałe 8, regulowane przepisami kodeksu wyborczego, polegały na naruszaniu ciszy wyborczej lub wieszaniu niedozwolonych plakatów.