Według danych, przedstawionych przez PKW, do godz. 17.00 frekwencja w wyborach europejskich wyniosła 28,20 proc.



Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że że liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach wyniosła 28 728 512. Do godziny 17.00 wydano wydano karty do głosowania 8 101 018 osobom.

Dla porównania w wyborach w 2019 roku frekwencja o tej porze wyniosła 32,51 proc.



Frekwencja dużo niższa niż w poprzednich wyborach

Frekwencja na godz. 17 w wyborach europejskich jest niższa w porównaniu z wyborami samorządowymi w kwietniu tego roku. 7 kwietnia o godz. 17 udział w wyborach wzięło 39,43 proc. uprawnionych.