Senat w całości odrzucił nowelizację umożliwiającą przeprowadzenie referendum w tym samym dniu, w którym odbywałyby się wybory prezydenckie oraz te do parlamentu krajowego i europejskiego, co byłoby możliwe dzięki ujednoliceniu godzin głosowania. Teraz ustawa wraca do Sejmu, który o jej losie zdecyduje podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia: komisja przedstawi swoje sprawozdanie (posiedzenie gremium zaplanowano na środę rano), izba niższa zaś może odrzucić senackie weto.

Zastrzeżenia do tego pomysłu pojawiły się, jeszcze zanim Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło propozycje czterech pytań, na które mieliby odpowiedzieć Polacy. Dotyczyły zarówno samej kwestii przyjmowania migrantów, jak i finansowania obu kampanii.

Podczas senackiej dyskusji o spornej noweli senator Krzysztof Kwiatkowski porównał sposób prowadzonych prac do legislacyjnego Orient Expressu. Argumentował, że ustawa nie uporządkuje na stałe chaosu związanego z różnymi godzinami prac obu komisji i wskazywał, że tegoroczna kampania referendalna mogłaby zostać wykorzystana do finansowania celów i politycznych pomysłów zbieżnych z pomysłami „dowolnej partii”.

W tym samym tonie wypowiadali się wicemarszałek Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej, podkreślając, że referendum ma zostać zorganizowane po to, aby „mieszając” rozliczanie środków na dwa cele, promować niektórych kandydatów do Sejmu i Senatu.