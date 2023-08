Referendum 15 października. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy pytania, które zaprezentował PiS, będą tymi samymi, które znajdziemy na kartkach podczas referendum?

Pytania zaprezentowane przez PiS niekoniecznie są pytaniami ostatecznymi. Wniosek o zarządzenie referendum zawiera propozycje pytań. To uchwała Sejmu lub postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o zarządzeniu referendum ustala dokładną treść pytań referendalnych. Sejm przyjmuje taką uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów natomiast prezydent zarządza referendum za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Formalnie wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum rząd skierował do Sejmu w poniedziałek wieczorem. Wcześniej przyjął w trybie obiegowym uchwałę w tej sprawie. 17 sierpnia Sejm ma rozpatrzyć wniosek rządu.

Czy frekwencja w referendum ma znaczenie? A jeśli tak to jakie?

Frekwencja w referendum wpływa na to czy referendum będzie wiążące czy nie. Jak wynika z artykułu 66 ustawy o referendum ogólnokrajowym wynik referendum jest wiążący jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Frekwencja ustalana jest przez komisje obwodowe nie na podstawie ważnie oddanych głosów ale na podstawie ważnych kart wyjętych z urny - oznacza to więc, że jeżeli ktoś nie chce zaliczać się do frekwencji musi odmówić przyjęcia karty lub przedrzeć kartę całkowicie przed wrzuceniem jej do urny. Rozstrzygnięcie w referendum następuje jeżeli w odpowiedzi na postawione pytanie oddano większość ważnych głosów pozytywnych lub negatywnych lub na jeden z zaproponowanych wariantów rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano najwięcej ważnych głosów.