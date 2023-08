Sejm za referendum w tym samym dniu, co wybory

Zdaniem Kamili Gasiuk-Pihowicz, „w zaplanowanym na 15 października plebiscycie wyborczym będzie tylko jedno prawdziwe pytanie: Polska czy PiS, i tylko jedna prawdziwa karta – karta wyborcza”. I również wskazywała na rzekomą chęć zdobycia przez politycznych przeciwników jej partii „dodatkowych dróg finansowania swojej kampanii wyborczej”.

W jej ocenie prezentowanie propozycji pytań referendalnych na kontach w mediach społecznościowych należących do PiS uderza w PO i lidera partii Donalda Tuska. - To jest po prostu niepoważne traktowanie Polaków, bo Polacy zasługują na władzę, która szanuje ich inteligencję, a te pytania, które wy proponujecie, ją obrażają. Jesteście partią antydemokratyczną i świadczy o tym chociażby to, że z pełną premedytacją dążycie do systemu, który może doprowadzić do unieważnienia setek tysięcy głosów, które zostają oddane za granicą. Tylko dlatego, że wiecie, że Polonia jest coraz bardziej demokratyczna i nie popiera niedemokratycznych partii takich jak Prawo i Sprawiedliwość – oceniła posłanka.

Treści pytań referendalnych podczas środowego posiedzenia Sejmu bronił premier Mateusz Morawiecki argumentując między innymi, że raz „zablokowana” przez jego rząd „nielegalna imigracja”, wróciła na agendę unijną „w sposób oszukańczy”. Zdaniem prezesa Rady Ministrów, zarówno EPP wraz ze swoim liderem Manfredem Weberem, jak i PO „realizują plan wpuszczenia setek tysięcy nielegalnych imigrantów do Europy, w tym do Polski”.

