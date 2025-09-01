Aktualizacja: 01.09.2025 12:55 Publikacja: 01.09.2025 12:44
Prokurator Ewa Wrzosek
Foto: PAP/Paweł Supernak
Do dwóch razy sztuka. A czy się uda? Jeśli chodzi o mnie na pewno nie zabraknie mi siły i determinacji. Tyle, że w tym moim powrocie do Ministerstwa Sprawiedliwości tak naprawdę wcale nie chodzi o mnie. Chodzi wyłącznie o prokuraturę. Nie znam nikogo, kto miałby wątpliwości co do tego, że prokuratura musi być wolna i praworządna. To jest w interesie nas wszystkich. Tych, którzy przychodzą do prokuratury ze swoimi sprawami i tych, którzy w niej pracują. Ale jednocześnie powinna też być sprawna, skuteczna i decyzyjna, a tego nam ewidentnie brakuje. Sprawne funkcjonowanie prokuratury musi być widoczne gołym okiem i dostrzegalne dla opinii publicznej, bo takiego działania, i to nie tylko prokuratury, ale szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, oczekują od nas obywatele.
Czytaj więcej
Kiedy prezydent mówi: to ja będę decydował o tym, kto zostaje sędzią, wtedy łamie konstytucję – m...
W pani pytaniu jest odpowiedź. Moją największą wadą jest szczerość. Staram się z nią walczyć, ale średnio mi wychodzi. A jeśli chodzi o pana profesora Adama Bodnara, najwyraźniej uznał (do czego oczywiście miał święte prawo), że ważniejsza od szczerości jest lojalność. Można rzec, że poróżniły nas priorytety.
Bardzo prosty – realizować obowiązki, które powierzył mi minister sprawiedliwości – prokurator generalny Waldemar Żurek. W głównej mierze jest to merytoryczna współpraca z ministrem sprawiedliwości w zakresie bieżących kontaktów z prokuratorem krajowym, przygotowywanie opinii, analiz i przedstawianie rekomendacji w sprawach kierowanych do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego, a także reprezentowanie prokuratora generalnego w kontaktach z mediami. To ostatnie, oczywiście, z uwzględnieniem i zachowaniem odrębnej funkcji pełnionej przez dotychczasową rzeczniczkę prokuratora generalnego, prokurator Annę Adamiak.
Myślę, że jest szereg takich spraw, ale najpilniejszą i najistotniejszą jest zmiana regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury. Do dziś podstawowym dokumentem szczegółowo regulującym bieżącą pracę wszystkich prokuratorów jest ten, który opracował Zbigniew Ziobro. Przez ostatnie dwa lata dokonano w nim jedynie kilku kosmetycznych zmian spowodowanych przystąpieniem polskiej prokuratury do prokuratury europejskiej. Mimo zgłaszanych przez środowisko prokuratorskie postulatów, prof. Adam Bodnar nie wydał nowego rozporządzenia, które realnie mogłoby usprawnić choćby prowadzenie śledztw. Jak rozumiem, uznano, że najpierw zostanie uchwalona nowa ustawa o prokuraturze. Skutek jest taki, że w obecnych realiach nie ma co liczyć na nowe prawo o prokuraturze, a prokuratorzy stosują stary regulamin Ziobry. A przecież ten akt prawny to wyłączna kompetencja ministra sprawiedliwości i żaden podpis prezydenta nie jest tu wymagany.
Czytaj więcej
Rząd rozważa rezygnację z tzw. incydentalnej ustawy rozdzielającej urząd ministra sprawiedliwości...
Nie jest tajemnicą, że z Waldemarem Żurkiem znamy się od lat, kiedy to wspólnie, z wieloma innymi odważnymi sędziami, prokuratorami i adwokatami walczyliśmy o najważniejszą dla nas i obywateli sprawę: niezawisłe sądy i niezależną prokuraturę. I jeśli komukolwiek miałabym bezwarunkowo zaufać, że na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zrobi wszystko, by tak się stało – to jest to właśnie Waldemar Żurek. I wiem, że mu się uda, bo bardzo trudno pokonać kogoś, kto nigdy się nie poddaje.
Czytaj więcej
Prokurator Ewa Wrzosek została 25 sierpnia 2025 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ob...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do dwóch razy sztuka. A czy się uda? Jeśli chodzi o mnie na pewno nie zabraknie mi siły i determinacji. Tyle, że w tym moim powrocie do Ministerstwa Sprawiedliwości tak naprawdę wcale nie chodzi o mnie. Chodzi wyłącznie o prokuraturę. Nie znam nikogo, kto miałby wątpliwości co do tego, że prokuratura musi być wolna i praworządna. To jest w interesie nas wszystkich. Tych, którzy przychodzą do prokuratury ze swoimi sprawami i tych, którzy w niej pracują. Ale jednocześnie powinna też być sprawna, skuteczna i decyzyjna, a tego nam ewidentnie brakuje. Sprawne funkcjonowanie prokuratury musi być widoczne gołym okiem i dostrzegalne dla opinii publicznej, bo takiego działania, i to nie tylko prokuratury, ale szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, oczekują od nas obywatele.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich, która miała usunąć wątpliwości int...
Najbliższa rodzina nie płaci podatku, jeśli w ciągu sześciu miesięcy zgłosi spadek bądź darowiznę w urzędzie ska...
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wezwał premiera Donalda Tuska do opublikowania orzeczeń Try...
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w piątek roszczenia około 200 osób, które zainwestowały w tzw. złote lokaty i...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Sąd Najwyższy wydał postanowienie w sprawie, która trafiła do niego w 1968 roku. Dotyczyła zagadnienia prawnego,...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas