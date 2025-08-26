Aktualizacja: 27.08.2025 13:33 Publikacja: 26.08.2025 14:52
Prokurator Ewa Wrzosek przed siedzibą Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga
Foto: PAP/Radek Pietruszka
W krótkim komunikacie podano, że zadaniem prokurator Ewy Wrzosek będzie „bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego”.
Przypomnijmy, iż prok. Wrzosek pracowała w resorcie sprawiedliwości do listopada ubiegłego roku. Wtedy decyzją ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara została odwołana z delegacji do MS oraz Krajowej Rady Prokuratorów przy PG.
Stało się to krótko po tym, jak w programie „Trójkąt polityczny” w TVP Info prok. Wrzosek została zapytana, czy uważa, że Roman Giertych byłby lepszym ministrem sprawiedliwości niż Adam Bodnar. Wrzosek stwierdziła, że tak. - Powiedziałam tak nie dlatego, że cokolwiek ujmuję panu profesorowi Adamowi Bodnarowi – zaznaczyła. - Natomiast niestety mam wrażenie, że z uwagi na to, że jesteśmy w okresie przejściowym, konieczne jest podjęcie zdecydowanych i konkretnych działań, często takich, które będą niepopularne politycznie, które nie będą się opłacać, które na osobę podejmującą takie działania ściągną even ostracyzm środowiska prawniczego – wyjaśniła prok. Wrzosek.
W połowie września 2024 r. Wrzosek sama złożyła rezygnację, ale pod koniec października wycofała ją po rozmowie z Adamem Bodnarem, który zaoferował jej stanowisko radcy ministra sprawiedliwości do spraw warunków służby prokuratorskiej.
3 lutego 2025 r. prokurator Wrzosek została delegowana do wykonywania czynności służbowych w 3 Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
W marcu wiele kontrowersji wzbudziła sprawa przesłuchania Barbary Skrzypek, które przeprowadziła właśnie prok. Ewa Wrzosek. Przypomnijmy: wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i członkini zarządu spółki Srebrna zmarła w sobotę 15 marca. Kilka dni wcześniej Barbara Skrzypek była przesłuchiwana w sprawie spółki Srebrna i inwestycji „dwie wieże” przez prok. Wrzosek. Do przesłuchania doszło w obecności pełnomocników pokrzywdzonego adwokatów Jacka Dubois i Krystiana Lasika, bez udziału pełnomocnika Skrzypek (nie zgodziła się na to prokuratura).
Politycy PiS, w tym lider partii Jarosław Kaczyński, przekonywali wówczas, że istnieje związek między przesłuchaniem Barbary Skrzypek a jej śmiercią.
