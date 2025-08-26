Rzeczpospolita
Prokurator Ewa Wrzosek wraca do Ministerstwa Sprawiedliwości

Prokurator Ewa Wrzosek została 25 sierpnia 2025 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra - poinformował we wtorek resort sprawiedliwości.

Publikacja: 26.08.2025 14:52

Prokurator Ewa Wrzosek przed siedzibą Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga

Prokurator Ewa Wrzosek przed siedzibą Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

W krótkim komunikacie podano, że zadaniem prokurator Ewy Wrzosek będzie „bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego”.

Prokurator Ewa Wrzosek odeszła z Ministerstwa Sprawiedliwości po wywiadzie w TVP Info

Przypomnijmy, iż prok. Wrzosek pracowała w resorcie sprawiedliwości do listopada ubiegłego roku. Wtedy decyzją ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara została odwołana z delegacji do MS oraz Krajowej Rady Prokuratorów przy PG

Stało się to krótko po tym, jak w programie „Trójkąt polityczny” w TVP Info prok. Wrzosek została zapytana, czy uważa, że Roman Giertych byłby lepszym ministrem sprawiedliwości niż Adam Bodnar. Wrzosek stwierdziła, że tak. - Powiedziałam tak nie dlatego, że cokolwiek ujmuję panu profesorowi Adamowi Bodnarowi – zaznaczyła. - Natomiast niestety mam wrażenie, że z uwagi na to, że jesteśmy w okresie przejściowym, konieczne jest podjęcie zdecydowanych i konkretnych działań, często takich, które będą niepopularne politycznie, które nie będą się opłacać, które na osobę podejmującą takie działania ściągną even ostracyzm środowiska prawniczego – wyjaśniła prok. Wrzosek.

W połowie września 2024 r. Wrzosek sama złożyła rezygnację, ale pod koniec października wycofała ją po rozmowie z Adamem Bodnarem, który zaoferował jej stanowisko radcy ministra sprawiedliwości do spraw warunków służby prokuratorskiej.

Czytaj więcej

Ewa Wrzosek
Prawnicy
Ewa Wrzosek musi odejść. Uderzyła publicznie w ministra Bodnara
3 lutego 2025 r. prokurator Wrzosek została delegowana do wykonywania czynności służbowych w 3 Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sprawa śmierci Barbary Skrzypek

W marcu wiele kontrowersji wzbudziła sprawa przesłuchania Barbary Skrzypek, które przeprowadziła właśnie prok. Ewa Wrzosek. Przypomnijmy: wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i członkini zarządu spółki Srebrna zmarła w sobotę 15 marca. Kilka dni wcześniej Barbara Skrzypek była przesłuchiwana w sprawie spółki Srebrna i inwestycji „dwie wieże” przez prok. Wrzosek. Do przesłuchania doszło w obecności pełnomocników pokrzywdzonego adwokatów Jacka Dubois i Krystiana Lasika, bez udziału pełnomocnika Skrzypek (nie zgodziła się na to prokuratura).

Politycy PiS, w tym lider partii Jarosław Kaczyński, przekonywali wówczas, że istnieje związek między przesłuchaniem Barbary Skrzypek a jej śmiercią. 

Czytaj więcej

Ewa Wrzosek
Prawo karne
Sprawa śmierci Barbary Skrzypek. Prokurator Ewa Wrzosek wystąpiła o ochronę

