Ewa Wrzosek musi odejść. Uderzyła publicznie w ministra Bodnara

Szef WHO pytany o współpracę z administracją Trumpa. "Nie wydawał się zaniepokojony"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wyraził pewność, że państwa członkowskie będą w stanie do maja 2025 roku sfinalizować porozumienie w sprawie pandemii mimo wątpliwości, czy administracja Donalda Trumpa poprze to rozwiązanie.