„Wygodny i szybki dostęp do informacji o składkach zgromadzonych w ZUS oraz o prognozowanej emeryturze. Ale także informacji o środkach zgromadzonych w innych produktach emerytalnych takich jak IKE, IKZE, fundusze emerytalne. To wszystko będzie dostępne w jednym miejscu – w aplikacji mObywatel” - zapowiedział na platformie X

przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek.

Przypomniał, iż poprzedni rząd planował wydać 250 mln na osobny system informatyczny. „My po prostu dodamy funkcjonalność do mObywatela, praktycznie bez dodatkowych kosztów po stronie budżetu państwa" - podkreślił.



Dlaczego rząd chce uchylić ustawę Centralnej Informacji Emerytalnej

Chodzi o uchwaloną w lipcu 2023 roku ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej. Najważniejszym jej celem miało być stworzenie platformy, na której możliwe byłoby sprawdzanie posiadanych przez osoby pracujące oszczędności emerytalnych, bez względu na ich źródło. Nowy system miał zapewnić w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE. Co ważne do CIE miały trafić tylko dane osób chętnych.