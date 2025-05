Dyplom doktorski albo dyplom habilitacyjny będzie mógł zostać wydany w postaci papierowej na wniosek osoby, której nadano dany stopień. Wydanie odpowiedniego dokumentu oraz jego odpisów w postaci papierowej będzie możliwe wyłącznie po wydaniu tych dokumentów w postaci elektronicznej. Przepisy te nie będą miały jednak zastosowania w sytuacji, gdy podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki wraz z podmiotem zagranicznym – na podstawie zawartej umowy – wydadzą dyplom wspólny wyłącznie w postaci papierowej.

Projektowane przepisy wprowadzają także możliwość złożenia wniosku przez osobę, której nadano stopień, przed upływem 10 lat od dnia jego nadania, o wydanie przez podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki odpisu dyplomu doktorskiego albo dyplomu habilitacyjnego, w języku polskim lub w języku obcym w postaci papierowej.

Jak uzyskać e-dyplom dla pracodawcy?

Posiadacz dyplomu będzie mógł pobrać dokument w postaci elektronicznej z repozytorium, które zostanie utworzone jako baza danych systemu POL-on. Natomiast podmiot lub osoba (uczelnia, potencjalny pracodawca, samorząd zawodowy itp.), którym posiadacz dyplomu udostępni dane umożliwiające dostęp do informacji o tym dyplomie (lub okaże dyplom w postaci elektronicznej), będą mogli za pomocą repozytorium jednoznacznie potwierdzić, że dyplom danej osoby został zdeponowany w repozytorium. W projekcie przewidziano także możliwość integracji repozytorium z aplikacją mObywatel, co umożliwi dostęp do dyplomów z poziomu np. smartfona.

Projekt przewiduje też rozwiązania dla osób, które ukończą studia w okresie od dnia 30 czerwca 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. W ich przypadku uczelnia będzie mogła wydawać dyplomy ukończenia studiów wraz z suplementami do dyplomów i odpisy tych dokumentów w języku obcym w postaci elektronicznej, niezależnie od wydawanych nadal w tym okresie obligatoryjnie dokumentów w postaci papierowej. W przypadku gdy uczelnia zdecyduje o wydawaniu absolwentom tych dokumentów także w postaci elektronicznej, będzie musiała zrobić to nieodpłatnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów. Analogiczne rozwiązania przewidziano dla podmiotów nadających stopnie w odniesieniu do dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych.