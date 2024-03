Dopłata roczna za 2023 rok przysługuje tym uczestnikom PPK, którzy w 2023 roku zgromadzili na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 732,90 zł. Jeżeli w 2023 roku uczestnik skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 183,23 zł.

Reklama

Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują bowiem ci uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia do czerwca wynosiło 3490 zł, a od lipca do grudnia - 3600 zł. W takim przypadku, przy ustalaniu uprawnienia uczestnika do dopłaty rocznej, brana jest pod uwagę niższa kwota - z pierwszej połowy roku.

Termin „otrzymania” dopłaty rocznej w PPK

Uprawnienia do dopłaty rocznej bada PFR, który w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni, tj. zgromadzili na swoim rachunku lub rachunkach PPK odpowiednią kwotę, a ten w terminie do 31 marca każdego roku przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, kwotę dopłaty rocznej w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK. Dopłata roczna jest ewidencjonowana rachunkach uczestników PPK do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje.

Ważne: Informacja o liczbie uczestników uprawnionych do dopłaty rocznej sporządzana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK oraz informacji zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek, przekazywanych przez ZUS do PFR, w terminie do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.

Brak dopłaty rocznej w PPK

Jeśli uczestnik PPK, który nabył prawo do dopłaty rocznej za dany rok, nie został uwzględniony w informacji o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za ten rok, taka dopłata nie zostanie zaewidencjonowana na jego rachunku PPK we wskazanym wyżej terminie. Jednak może ona zostać zaewidencjonowana na jego rachunku PPK w roku następnym albo w kolejnych latach, o ile uczestnik PPK złoży w tej sprawie odpowiedni wniosek. Wniosek może złożyć sam uczestnik PPK, jego pracodawca, PFR lub instytucja finansowa, która prowadzi rachunek PPK tego uczestnika, oczywiście pod warunkiem, że prawo do tej dopłaty nie uległo przedawnieniu.