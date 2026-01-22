Tusk o stosunkach Europy z USA: Są w kryzysie, ale ich utrzymanie jest kluczowe

Aktualizacja: 22.01.2026 20:14 Publikacja: 22.01.2026 18:54
Premier Donald Tusk, uczestniczący w czwartkowym spotkaniu przywódców Unii Europejskiej w Brukseli, skomentował aktualny stan relacji między UE a Stanami Zjednoczonymi. Jak zaznaczył w rozmowie z mediami przed rozpoczęciem obrad, stosunki transatlantyckie znalazły się w kryzysie, jednak ich utrzymanie pozostaje kluczowe, mimo że obecnie jest to wyjątkowo wymagające.
Szef rządu przyznał jednocześnie, że nie oczekuje przełomowych ustaleń po unijnym szczycie. Wskazał jednak na konieczność koncentracji na najważniejszych wyzwaniach, w szczególności na wojnie w Ukrainie. Jego zdaniem nie można dopuścić do sytuacji, w której chaos informacyjny i nadmiar emocji odsuną ten temat na dalszy plan. Jak podkreślił, bezpieczeństwo Ukrainy bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo Europy.
Wypowiedź ta była także nawiązaniem do międzynarodowej debaty wokół przyszłości Grenlandii. Premier zauważył, że dobrze, iż Unia Europejska wzmacnia swoją jedność i wiarę we własne możliwości, zaznaczając jednocześnie, że taka postawa nie powinna przybierać antyamerykańskiego charakteru.
Donald Tusk ocenił, że obecny kryzys w relacjach UE–USA wymaga szczególnej rozwagi. Jak zaznaczył, przymus i naciski nie powinny być narzędziem w polityce międzynarodowej, zwłaszcza w kontaktach z kluczowymi partnerami zza Atlantyku. Przypomniał, że fundamentem integracji europejskiej było odejście od polityki siły na rzecz dialogu i współpracy.
Premier podkreślił również swoje osobiste zaangażowanie w utrzymanie silnych więzi ze Stanami Zjednoczonymi. Zwrócił uwagę, że w globalnej polityce niezbędne jest rozróżnienie pomiędzy dominacją a prawdziwym przywództwem – zarówno po stronie Europy, jak i wśród partnerów w Waszyngtonie.
– Kluczem dla całej wspólnoty transatlantyckiej, kluczem bezpieczeństwa Europy i Stanów Zjednoczonych było wzajemne zaufanie, a nie przymus i o tym musimy wszyscy pamiętać – powiedział Tusk.
Podczas rozmowy z dziennikarzami Tusk odniósł się także do ogłoszonej w Davos inicjatywy Donalda Trumpa, czyli powołania Rady Pokoju. Jak zaznaczył, projekt ten budzi poważne zainteresowanie i kontrowersje, ponieważ część obserwatorów postrzega go jako potencjalną alternatywę dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. W jego ocenie można mówić o istotnej zmianie w porządku międzynarodowym.
Premier zapowiedział, że Polska dokładnie przeanalizuje wszystkie aspekty udziału w nowej inicjatywie – zarówno polityczne, jak i finansowe, w tym kwestię deklarowanego miliarda dolarów. Jak zaznaczył, decyzja zostanie podjęta po spokojnej i rzetelnej ocenie.
– Sprawa jest bardzo poważna, niektórzy uważają, że to jest wręcz alternatywa dla ONZ, więc jest to jakaś rewolucja międzynarodowa, geopolityczna, jednak trzeba bardzo poważnie podejść i przeanalizować wszystkie za i przeciw – mówił premier. – Na spokojnie, na chłodno, nie na kolanach, bez jakichś antyamerykańskich emocji – dodał.
Tusk podkreślił, że przed Forum Ekonomicznym w Davos kilkakrotnie rozmawiał z Karolem Nawrockim, także o decyzji, jaką Polska powinna podjąć w sprawie zaproszenia do Rady Pokoju Donalda Trumpa.
Jak mówił premier, rozmawiał długo z prezydentem na temat tego, o czym mówi Konstytucja, o czym mówią ustawy w tej sprawie i jest zadowolony, że obaj z Karolem Nawrockim mają zbieżne poglądy na ten temat.
Prezydent wziął udział w inauguracji Rady Pokoju, co miało zostać odebrane jako sygnał zainteresowania Polski nową strukturą. Nawrocki wyjaśnił jednak, że nie złożył formalnego podpisu pod dokumentami, powołując się na poszanowanie zasad ustrojowych i konstytucyjnych.
