Kuczmierowski wyjechał do Londynu, bo chciał być chroniony przez brytyjskie służby?

W rozmowie z portalem Onet wysoko postawione źródło w polskich służbach specjalnych przekazało, że Michał Kuczmierowski wyjechał do Londynu, gdyż miał nadzieję, że będzie tam chroniony przez angielskie służby, którym – jako prezes RARS – miał pomagać w przerzucie broni na Ukrainę. – Wedle naszych ustaleń taka ochrona, choć nie od razu, została mu udzielona – wskazuje informator.

Choć od kiedy prokuratura wystawiła za Kuczmierowskim najpierw list gończy, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) – na podstawie którego został on we wrześniu 2024 r. zatrzymany w Londynie i osadzony w areszcie deportacyjnym – minął rok, proces wciąż nie może się zakończyć.

Onet podaje, że z aresztu Kuczmierowski wyszedł po tym, jak w jego sprawie zainterweniowali politycy PiS z czasów rządu Mateusza Morawieckiego. Portal pisze, że mieli oni „przypomnieć” Brytyjczykom, iż Kuczmierowski nie jest zwykłym poszukiwanym, lecz człowiekiem, który bardzo pomógł im w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Warto dodać, że podczas jednej z pierwszych jego rozpraw w Londynie widziani byli były szef KPRM Michał Dworczyk oraz była wicepremier Jadwiga Emilewicz” – zauważa portal.

Harcerze pomagali w dostawie broni dla Ukrainy?

Na początku wojny na Ukrainie państwa europejskie nie podejmowały oficjalnych decyzji o dostarczaniu Ukraińcom broni, ale miały nieoficjalnie ją przerzucać właśnie za pośrednictwem RARS. – Transporty szły przede wszystkim przez obsługiwany przez RARS hub transportowy w Rzeszowie – mówi w rozmowie z Onetem kolejny anonimowy informator. Jak wskazał, do ich obsługi miały służyć zakładane pospiesznie spółki i firmy bez wcześniejszej historii. „Takie spółki-widma, znajdujące się pod ścisłą kontrolą naszych służb” – czytamy.

Ostatecznie miało powstać coś na wzór prywatnej firmy, która zatrudniała byłych żołnierzy i byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, działających na bazie kontraktu z państwem. W ramach tego procesu miano jeździć na Ukrainę i dostarczać sprzęt. „Mieli wszystkie zalety sił i służb specjalnych i niewiele wad biurokracji” – wskazano. Za tymi działaniami miało stać – jak podaje Onet – funkcjonujące od lat stowarzyszenie założone przez byłych harcerzy ze wschodniej Polski, którzy są pasjonatami wojskowości i uzbrojenia. W PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) ich firma ma wpisaną produkcję broni i amunicji.