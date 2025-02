Były szef RARS Michał Kuczmierowski wyszedł z aresztu

- Jestem osobą niewinną, natomiast to, co mnie spotkało, to jest ewidentnie fala hejtu – powiedział po wyjściu z aresztu były szef RARS na antenie TVN24.

Reklama

W sierpniu były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska) usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Były szef RARS został zatrzymany w Londynie. Polska zwróciła się o jego ekstradycję.

Śledztwo ws. nieprawidłowości w RARS

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. i prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Według prokuratury, zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia podejrzenie, że przy wykonywaniu zadań w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dopuszczono się nadużyć obejmujących przepisy pozwalające Agencji na pominięcie procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.