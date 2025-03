Michał Kuczmierowski do Londynu wyjechał latem ubiegłego roku, jak twierdzi, „w poszukiwaniu pracy”. Został zatrzymany w Wielkiej Brytanii 2 września i kilka miesięcy spędził w tamtejszym areszcie. Wyszedł z niego dopiero w końcu stycznia tego roku, za bardzo wysoką kaucją. Polska prokuratura była przeciwna wyjściu Kuczmierowskiego z aresztu, tak jak brytyjski prokurator. Sąd w Londynie zwolnił go z aresztu, ale obwarował to serią restrykcji. Ma on zakaz opuszczania Wielkiej Brytanii (zatrzymany paszport), musi być przez całą dobę pod telefonem i odbierać każde połączenie z sądu – również nocą. Sąd nałożył na niego również ograniczenia dotyczące obszaru przemieszczania się, które sprowadzają się do przebywania pod zaakceptowanym przez sąd adresem. Według TVN 24, które powołuje się na informacje z biura sądu magistrackiego w Londynie, Kuczmierowski musi się stawiać w komisariacie w Hounslow między godz. 16 a 20 każdego dnia, oraz przestrzegać „godziny policyjnej między godz. 23 a 5, która będzie monitorowana elektronicznie”.

Proces ekstradycyjny byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ma się odbyć w Londynie dopiero w lipcu. Nie ma pewności, że już wtedy zapadnie decyzja o jego wydaniu Polsce. Cała procedura może potrwać nawet trzy lata – o czym, jak pisaliśmy, ostrzegała brytyjska prawniczka Michała Kuczmierowskiego, a pismo z tą informacją od niej wpłynęło do polskiego sądu, który zajmował się kwestią listu żelaznego. Na obecnym etapie Kuczmierowskiego broni brytyjska prawniczka Katy Smart mająca „szczególne doświadczenie w zwalczaniu wniosków o ekstradycję o podłożu politycznym”.

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi RARS udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za co grozi do dziesięciu lat więzienia. Zarzuty ma także Paweł Sz., twórca marki Red is Bad (przebywał w polskim areszcie, wyszedł w lutym po wpłaceniu poręczenia). Sąd odmówił mu listu żelaznego, ale dlatego, że uznał, iż nie zapewniłby on prawidłowego toku postępowania.