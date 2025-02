Z tego artykułu dowiesz się: - Kto może wpłacić kaucję za osobę osadzoną w areszcie?

- Czy opinia publiczna ma prawo wiedzieć, kto wpłacił kaucję za urzędnika państwowego?

- Czy możliwe są w tej kwestii zmiany prawne?

Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, któremu zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, opuścił brytyjski areszt. Udało mu się zebrać wymaganą kwotę kaucji – w sumie prawie trzy mln zł. Jak informowała pod koniec stycznia „Rzeczpospolita”, złożyć się na nią miała jego rodzina, przyjaciele i osoby, u których miał on zatrzymać się po wyjściu na wolność.

Reklama

Kwestię jej wysokości, ustalonej przez brytyjski sąd, szeroko komentowano w toku debaty publicznej. Mec. Michał Wawrykiewicz, europoseł KO, odniósł się na antenie TVP Info do postulatu ujawnienia, kto konkretnie wpłacił kaucję za Michała Kuczmierowskiego.

– Myślę, że jest to zasadne pytanie z punktu widzenia opinii publicznej, dlatego że są to ogromne pieniądze. A wiemy, że w stosunku do niego prowadzone jest postępowanie o działalność korupcyjną na ogromną kwotę, więc chcielibyśmy wiedzieć, kto poręcza za taką osobę – argumentował mecenas.