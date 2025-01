Czytaj więcej Popularne Trendy Dolny Śląsk i Opolszczyzna po powodzi: Czekamy na zimowe odbicie w turystyce Dolny Śląsk i Opolszczyzna są gotowe do sezonu zimowego - zapewnia branża turystyczna z tych regionów. Wszystkie drogi są przejezdne, wszystkie atrakcje są otwarte, jest gdzie spać i jeść. Dodatkowo turystyka to bardzo dobra forma wsparcia terenów popowodziowych.

To ma być główna linia obrony Według informacji „Rz” adwokaci byłego szefa RARS już przygotowali listy świadków do przesłuchania przed brytyjskim sądem. Mają to być zarówno osoby z kraju, w tym związane z polityką, jak i tacy, którzy posiadają wiedzę o zamówionych agregatach prądotwórczych dla Ukrainy. Na liście świadków, według naszych informacji, mają być także osoby z kręgów rządowych z Ukrainy. – To poważne osoby z ukraińskiego estabilishmentu, które mogłyby potwierdzić informacje o dostarczeniu i ogromnej przydatności agregatów zakupionych przez RARS – twierdzi jedno z naszych źródeł.

Mec. Adam Gomoła, jeden z polskich obrońców Kuczmierowskiego, mówi jedynie: – Jest bardzo prawdopodobne, że obrona złoży wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków oraz biegłych po to, aby ostatecznie przekonać sąd, nie tylko co do tego, że nasz klient nie popełnił zarzucanego mu czynu. Ale także, by wykazać, że istnieją obawy czy pana Kuczmierowskiego czeka w Polsce w pełni rzetelny proces.

Czy świadkiem będzie były premier Mateusz Morawiecki? Nikt nie chce tego potwierdzić, ale według naszej wiedzy, to wielce prawdopodobne

Prok. Anna Adamiak wskazuje: – Obrona została zobowiązana przez brytyjski sąd, aby do połowy marca przedłożyła dowody i wnioski, prokuratura do maja będzie mogła się do tego odnieść – mówi prok. Anna Adamiak.

Co więcej, według naszej wiedzy obrońcy chcą przedłożyć opinie prawne dotyczące stanu praworządności w Polsce. Mają być sporządzone przez „niekwestionowane autorytety", „niekojarzone z żadną opcją polityczną".