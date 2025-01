Były szef RARS wyszedł z brytyjskiego aresztu. Co z ekstradycją do Polski?

O decyzji brytyjskiego sądu poinformował na X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller. Jak wyjaśnił oznacza ona, że K. będzie odpowiadał z wolnej stopy przed sądem ekstradycyjnym. Trzydniowa rozprawa ws. ekstradycji ma się rozpocząć już w lutym.

Michał K., jeden z najbliższych współpracowników byłego premiera Mateusza Morawieckiego, został zatrzymany w Londynie na początku września 2024 r. na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Polska prokuratura chce postawić mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków podczas organizowania i procedowania zakupu towarów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Były prezes RARS uważa te zarzuty za bezpodstawne. Nie zgodził się na ekstradycję do Polski, co wydłuża procedurę sprowadzenia go do Polski o wiele miesięcy a nawet lat.

Śledztwo ws. RARS – o co w nim chodzi

Michał K. to jedna z osób, których dotyczy śledztwo ws. wyprowadzania pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, które zostało wszczęte 1 grudnia 2023 r. Według śledczych, podmioty dostarczające towary do RARS uzyskiwały ceny znacznie wyższe od rynkowych, mimo braku doświadczenia w danej branży. Osoby odpowiedzialne za zamówienia wskazywały, z którymi firmami należy podpisać umowy, niezależnie od ceny i jakości produktów. Na razie zatrzymano 11 osób. Ośmiu z nich postawiono 21 zarzutów. Jest wśród nich Paweł S., twórca marki Red is Bad, który miał sprzedać RARS agregaty prądotwórcze po zawyżonej cenie.

Dzisiaj funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy kolejne osoby w śledztwie ws. afery RASR. Jest wśród nich Anna Wójcik, dyrektorka biura premiera, w czasie, gdy funkcję tę pełnił Mateusz Morawiecki.