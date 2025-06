Michał Wawer, rzecznik parlamentarnej Konfederacji określa z kolei projekt MSWiA jako „dalece niewystarczający”. – Konfederacja chce, by świadczenia socjalne, w szczególności program prodemograficzny 800+, były tylko i wyłącznie dla polskich obywateli. Ale lepszy rydz niż nic. My ten projekt w Sejmie poprzemy. Uważamy jednak, że powstał w Koalicji Obywatelskiej jako produkt kampanijny i rządowi nie spieszy się, by go wprowadzić w życie – dodaje.

Dziurawy system weryfikacji cudzoziemców prowadzi do nadużyć. Instytucje będą wymieniać dane z rejestrów państwowych

Obecnie w Polsce mieszka 2,3–2,5 mln cudzoziemców, których pobyt można określić jako długookresowy (przebywają w Polsce powyżej 12 miesięcy). „Doświadczenia wielu państw, na terenie których znajduje się liczna grupa cudzoziemców, wskazują na ryzyko wykorzystywania przez nich systemu polityki społecznej w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów lub traktowania świadczeń rodzinnych i socjalnych jako alternatywy dla poszukiwania i podejmowania zatrudnienia” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Skutecznej eliminacji nadużyć ma służyć wymiana i porównywania danych cudzoziemców między poszczególnymi rejestrami państwowymi: bazą PESEL, ZUS i Krajowego Rejestru Cudzoziemców. Jak to ma wyglądać?

Czy rodzic pracuje i czy dziecko cudzoziemskie mieszka w Polsce? ZUS ma otrzymać dostęp do danych z granicy

Premier Donald Tusk, odpowiadając 11 czerwca w Sejmie na pytania posłów Konfederacji, którzy pytali o nadużywanie systemu 800+ przez cudzoziemców, podał, że jest obecnie 52 tys. postępowań o zwrot nielegalnie pobranych świadczeń na kwotę 41,6 mln zł.

Projekt ministra Duszczyka ma ten dziurawy system uszczelnić. ZUS ma bowiem otrzymać dostęp do danych z granicy. Dziś, owszem, ZUS, który bada, czy dziecko cudzoziemca mieszka w Polsce (w przypadku Ukraińców dziecko nie może wyjechać na dłużej niż 30 dni z naszego kraju), może wystąpić do Straży Granicznej o takie dane. Ale to trwa i jest pracochłonne, poza tym dane przychodzą z dużym opóźnieniem.

Projekt MSWiA wprowadza kilka stopni weryfikacji danych obcokrajowca. Przede wszystkim wymóg posiadania przez niego polskiego PESEL – dane takie w drodze teletransmisji z bazy Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (znajdują się tam dane zamieszkania) będą udostępniane do Krajowego Rejestru Cudzoziemców, prowadzonego przez komendanta głównego Straży Granicznej. Po drugie Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł dokonać weryfikacji, czy dany cudzoziemiec, a także jego dziecko mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rejestrze prowadzonym przez Straż Graniczną. Świadczenie 800+ na dziecko od początku przysługuje obcokrajowcowi, który ma dostęp do rynku pracy w Polsce (jak pisała „Rz” nie ma jednak obowiązku pracy), a jego dziecko mieszka w naszym kraju. Problem w tym, że obecnie jedyną weryfikacją jest oświadczenie obcokrajowca.