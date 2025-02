„Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd” – napisał premier pod koniec stycznia.

W ubiegłym roku świadczenie pobierało 422,6 tys. dzieci z Ukrainy, rok wcześniej – 498,9 tys. – najwięcej wśród wszystkich obcokrajowców w kraju.

Ukraińców jest najwięcej w Polsce. Ilu z nich pracuje legalnie, ilu chodzi do szkoły?

Komu jeszcze ZUS wypłaca zasiłek? Na drugim miejscu są dzieci Białorusinów – w 2024 r. świadczenie otrzymywało 34,2 tys. dzieci (tysiąc więcej niż rok wcześniej) – a na trzecim dzieci z Rumunii, których liczba w ciągu ostatniego roku prawie się podwoiła (z 7,6 tys. w 2023 r. do 12,9 tys. w roku ubiegłym). W ciągu roku wzrosła także liczba dzieci obywateli Rosji, Wietnamu czy Indii, na które ZUS również wypłaca świadczenia. W sumie o ok. 1 tys. Nie są to liczby wysokie, zważywszy, że zasiłek 800+ przysługuje w naszym kraju blisko 8 mln dzieci.

Projekt ustawy PiS, który wpłynął do Sejmu, ma ograniczyć tylko świadczenia dla niepracujących Ukraińców. Dlaczego innym cudzoziemcom nie? – Myślę, że to wynika z oczekiwań polityki. Specustawa dla uchodźców z Ukrainy, którym zagwarantowano zrównanie wszelkich praw, społecznie odbiła się w świadomości jako ta, która otworzyła worek z benefitami tylko dla nich. To jest prawda, ale nie w przypadku 800+. Owszem, wiele dodatkowych świadczeń socjalnych, wychowawczych, w tym wyżywienia i zamieszkania na koszt państwa ustawa daje, jednak 800+ gwarantowaliśmy im przed wojną i z tego korzystali – mówi nam jeden z urzędników zajmujący się polityką społeczną.

Jego zdaniem rząd reaguje także na potrzeby opinii publicznej, która jest przeciwna rozdawaniu 800+ Ukraińcom. – Nikt nie pyta w badaniach o to, czy to świadczenie, także bez żadnych wymogów, powinni dostawać inni cudzoziemcy w naszym kraju. A zapewne odpowiedzi byłyby podobne. Ukraińców jest najwięcej – dodaje.