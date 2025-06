„Z odpowiedzi udzielonej przez asystenta skarbnika partii wynika, że generalnie dane wykazane w sprawozdaniu partii nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu, a partia – osoby odpowiadające w niej za gospodarkę finansową – nie mają wiedzy, co do faktycznego obrazu finansów partii w 2023 roku lub też świadomie nie ujawniają informacji na jej temat, zdając sobie sprawę, że ujawniając je, potwierdziłyby niezgodność finansowania partii w 2023 roku z przepisami” – to jeden z najważniejszych fragmentów uchwały Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego Nowej Nadziei. PKW zarzuca poważne nieprawidłowości partii Sławomira Mentzena, która wraz z Ruchem Narodowym Krzysztofa Bosaka współtworzy Konfederację.

Od ponad miesiąca napływają kolejne negatywne informacje dotyczące finansów Nowej Nadziei

O finansach Nowej Nadziei głośno jest od maja za sprawą publikacji „Rzeczpospolitej”. Napisaliśmy, że jest ona na krótkiej liście ugrupowań, które nie złożyły w terminie sprawozdań finansowych w PKW, na co miały czas do 31 marca. Za niedopełnienie obowiązku grozi drastyczna sankcja: wykreślenie partii z ewidencji, która co roku spotyka kilka ugrupowań. Jednak zazwyczaj są to mało znane partie kanapowe, a po raz pierwszy zdelegalizowane ma być z tego powodu ugrupowanie tak ważne na scenie politycznej.

Wiceprezes Nowej Nadziei Bartłomiej Pejo przekonywał, że partia złożyła dokumenty w ostatnim dniu terminu. Nie zgadza się z tym jednak PKW. W połowie czerwca informowaliśmy, że wystąpiła już do Sądu Okręgowego w Warszawie o wykreślenie Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych. A na tym nie koniec kłopotów partii. 16 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Nowej Nadziei, tyle że za wcześniejszy rok 2023.

Ta ostatnia informacja doczekała się tylko krótkich wzmianek w mediach. „Rzeczpospolita” przeanalizowała treść uchwały PKW. I okazuje się ona wyjątkowo niekorzystna dla Nowej Nadziei.