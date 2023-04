Liderzy Konfederacji założyli nową partię. „Na wszelki wypadek”

Zgodnie z prawem odrzucenie sprawozdania nie może skutkować rozwiązaniem partii. Taka sankcja grozi jednak za nawet nieznaczne przekroczenie terminu na złożenie sprawozdania. Jak wynika z naszych rozmów, Konfederacja chce się zabezpieczyć na wszelką okoliczność, bo liczy się z tym, że jeśli po wyborach rzeczywiście będzie pełnić w Sejmie rolę języczka u wagi, znajdzie się pod dużą polityczną presją.

Zresztą w tym środowisku tworzenie partii „na wszelki wypadek” to nie nowość. W 2019 roku, na wypadek ewentualnych kłopotów z rejestracją Konfederacji Wolność i Niepodległość, założono też partię Konfederacja-Koalicja Propolska. Ta ostatnia działa obecnie jako Wolnościowcy, a jej liderem jest były poseł Konfederacji Artur Dziambor.

Czytaj więcej Polityka Konfederacja może rządzić z PiS Głosując na ugrupowanie Mentzena, głosuje się na dalsze rządy PiS – uważa Artur Dziambor, prezes Wolnościowców, były poseł Konfederacji.

Rejestracja Partii Konserwatywnej może mieć jednak jeszcze jedno tło: konflikt z Robertem Bąkiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, choć odpowiedź na pytanie, czy pełni on funkcję prezesa, nie jest łatwa. W stowarzyszeniu jest obecnie dwóch zwalczających się prezesów i dwa zarządy. Za odwołaniem Bąkiewicza głosował m.in. Witold Tumanowicz, współzałożyciel Partii Konserwatywnej.

Niektórzy nasi rozmówcy twierdzą, że rejestracja Partii Konserwatywnej może być próbą ubiegnięcia Roberta Bąkiewicza po to, by nie mógł użyć tej samej nazwy, tworząc własne ugrupowanie. Inni mówią, że to mylny trop, bo rejestracja ruszyła jeszcze przed nasileniem konfliktu w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości.

– Nie potwierdzam, nie zaprzeczam – powiedział nam Michał Wawer, gdy spytaliśmy, czy był to jeden z powodów rejestracji ugrupowania. A Robert Bąkiewicz nie odbierał od nas telefonu.