Czy Ukraińcy ignorują obowiązek szkolny w Polsce? Dane zaskakują

Odpowiedzi nie zna także Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. - Nie mam pojęcia jak te dane odczytać. Mamy łączny spadek liczby dzieci, bo dane MEN z września 2023 mówiły o ok. 290 tys. dzieci, a miały dojść jeszcze nowe. Teraz mamy niecałe 250 tys. łącznie z 20 tys., które doszły. Czyli ubyło ok. 60 tys. dzieci? - wylicza prezes Skórka. I dodaje: - Dzieci migrantów (tych, którzy byli tu przed wojną - ich obowiązek szkolny wprowadzony w specustawie nie objął - przyp. aut.) było w ubiegłym roku ok. 106 tys. Teraz jest 68 tys. Część zakończyła edukację ale nie sądzę, że ponad 30 tys. Dużo dzieci wyjechało z Polski. Nie potrafię jednak powiedzieć gdzie, ani z jakiego powodu.



- W marcu ZUS poinformował nas, że świadczenie 800+ pobierało ok. 218 tys. ukraińskich dzieci w Polsce, z czego 155 tys. to dzieci w wieku szkolnym. Od stycznia liczba ta spadła o 36 tys. - wskazuje prezes Witkowski.

Rząd szacował jednak, że od września może pojawić się między 50 a nawet 80 tys. nowych uczniów z Ukrainy. Z tego powodu zwiększono rozporządzeniem limit dzieci w klasie do 29 osób. Wcześniej Ukraińcy mieli wybór – ich dzieci mogły się uczyć zdalnie w swoim kraju lub w systemie mieszanym.

Co Ukraińcy sądzą o polskiej szkole?

Rodzicom z Ukrainy, którzy nie respektują obowiązku szkolnego, grozi postępowanie egzekucyjne i 100 zł grzywny, a od czerwca 2025 r. także utrata świadczenia 800+. Dlaczego od przyszłego roku? Bo system świadczeń na dziecko jest przyznawane od czerwca na rok. Świadczenie to pobierano latem tego roku na ok. 218 tys. ukraińskich dzieci w Polsce, z czego 155 tys. to dzieci w wieku szkolnym.

Z najnowszego badania Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej o ukraińskich uczniach w polskiej szkole, który ukazał się w ostatni piątek, płyną pozytywne sygnały. Uczniowie i uczennice z Ukrainy, co do zasady, dobrze odnajdują się w polskiej szkole, „choć są przeciążeni i doświadczają w niej specyficznych problemów, w tym konfliktów rówieśniczych”. Nadal, mimo mniejszej rotacji uczniów z Ukrainy „widać silne poczucie tymczasowości”. „Młodzi ludzie nie wiedzą czy wiązać swoją przyszłość z Polską, czy oczekiwać na powrót do Ukrainy. Ma to przełożenie na zaangażowanie w edukację i integrację” - czytamy w raporcie.

Jednak objęcie uczniów ukraińskich obowiązkiem szkolnym było pod koniec roku szkolnego 2023/24 postrzegane jako uzasadnione. „Powtarzają się dwa argumenty: przeciwdziałanie wykluczeniu osób pozostających poza systemem oraz dążenie do większej przejrzystości i sprawiedliwości” - wskazuje raport CEO.