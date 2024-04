Nadeszła fala zmian w samorządzie. Wyniki wyborów zaskoczyły nie tylko w Krakowie

Czytaj więcej Polityka Wybory samorządowe. Oficjalnie: Niespodzianka w wyborach prezydenckich w Gdyni Rządzący Gdynią od 2002 roku Wojciech Szczurek pprzegrał I turę wyborów prezydenckich i nie wejdzie do II tury - PKW podała wyniki po podliczeniu 100 proc. głosów oddanych w wyborach w Gdyni.

– Samorząd się zmienia, odmładza. W naszych badaniach, które przeprowadziliśmy jeszcze przed wyborami 7 kwietnia, wyraźnie widzieliśmy potrzebę zmiany szczególnie w sytuacjach, gdy prezydent był osobą ze starszego pokolenia i miał za sobą wiele kadencji. Szacowaliśmy w naszych badaniach, że może być łącznie w całej Polsce 40 nowych prezydentów miast. Dziś widać, że nie doszacowaliśmy nawet skali zmian – mówi nam Łukasz Pawłowski, szef pracowni badawczej OGB. – Na pewno ciekawą kampanią jest Toruń. Jest wiele miast, w których prezydent wchodzi do II tury, ale zajmuje drugie miejsce. Nie było w historii ostatnio takiej sytuacji, że urzędujący prezydent wchodzi z drugiego miejsca i później wygrywa – dodaje Pawłowski. We wspominanym wcześniej Toruniu Paweł Gulewski z KO ma 38,28 proc., a urzędujący prezydent Michał Zalewski – 26,41 proc.

Wybory samorządowe 2024: mordercze II tury

Przed 7 kwietnia wydawało się, że przede wszystkim w Krakowie dojdzie do zaciętego wyścigu przed wyborami 21 kwietnia. I w Krakowie tak będzie, ale doszło do wyborczej niespodzianki. Od wielu miesięcy sondaże wskazywały, że faworytem do objęcia urzędu po prezydencie Jacku Majchrowskim jest niezależny polityk Łukasz Gibała. Tymczasem wybory w I turze wygrał kandydat KO Aleksander Miszalski. W II będzie rywalizował z Gibałą. Miszalski ma relatywnie dużą przewagę, przed wyborami poparł go na wiecu w Krakowie Donald Tusk, a pomocne w mobilizacji elektoratu okazało się też wsparcie licznych ministrów, którzy odwiedzili Kraków w ostatnich tygodniach. Miszalski zdobył 37,2 proc., a Gibała – 26,7 proc. W Krakowie decydujące może być to, czy Gibale uda się zmobilizować do głosowania wyborców PiS 21 kwietnia. Kandydat PiS – Łukasz Kmita – zdobył 19,7 proc. głosów. Nikt pod Wawelem nie ma jednak wątpliwości, że kampania – a zwłaszcza debaty prezydenckie – będzie bardzo zaciekła.



Kolejnym dużym zaskoczeniem jest sytuacja we Wrocławiu. Jacka Sutryka czeka mordercza II tura i rywalizacja z posłanką Polski 2050 Izabelą Bodnar. Sutryk zdobył w wyborach 34,3 proc., a Bodnar – 29,8 proc. poparcia. Tu też kampania będzie niezwykle zaciekła.

Wyścigów, które przeniosą się do II tury, jest znacznie więcej. Spodziewana była rywalizacja w Kielcach (Agata Wojda z KO kontra Marcin Stępniewski z PiS), ale już mniej – w Częstochowie, Rzeszowie i we Włocławku, gdzie do II tury przeszedł senator i wiceminister z Lewicy Krzysztof Kukucki. Sukces Kukuckiego jest zresztą często wymieniany przez polityków Lewicy, zwłaszcza na tle wyniku bloku Czarzastego i Biedronia do sejmików.