Rafał Trzaskowski kandydatem na prezydenta Polski? "Co będzie za półtora roku to się okaże"

Trzaskowskiego spytano o słowa Magdaleny Biejat, wicemarszałek Senatu, rywalki Trzaskowskiego w wyborach (exit poll wskazuje, że zajęła trzecie miejsce). Biejat mówiła, że Warszawę za rok czekają kolejne wybory prezydenckie, ponieważ Trzaskowski będzie kandydatem KO na prezydenta.



Reklama

Rafał Trzaskowski gotów do współpracy z Magdaleną Biejat

- Ja się koncentruję na tym co tu i teraz, co będzie za półtora roku to się okaże — odparł Trzaskowski.



Czytaj więcej Polityka Wybory samorządowe 2024. „Polityczne Michałki”: Bez nokautu PiS-u W pierwszym po wyborach samorządowych odcinku podcastu "Polityczne Michałki" Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko komentowali szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll przeprowadzonym przez Ipsos.

Prezydent Warszawy nie wykluczył, że wystartuje w wyborach prezydenckich (jak mówił „nigdy tego nie wykluczał”). - Natomiast koncentruję się na Warszawie — zapewnił.



- Magdalena Biejat też trzy miesiące temu starała się o bycie wicemarszałkiem Senatu, a teraz walczyła o prezydenturę Warszawy, tak się ułożyły jej polityczne losy — zauważył Trzaskowski.