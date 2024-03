A Donald Tusk, jak na tym może zyskać lub stracić?

Premiera to też dotyka. Natomiast premier Tusk powiedział jasno, że aborcja do 12. tygodnia będzie i koniec. Pytanie, co to znaczy koniec? Wiadomo, że przy tylu koalicjantach dochodzi do różnych porozumień, handlów politycznych. Premier albo coś przeforsuje, albo postawi koalicjantów pod ścianą.

A jak wpłyną na notowania rządu Donalda Tuska protesty rolnicze?

Już wiemy, że protesty rolnicze są nimi tylko z nazwy, a niektórzy rolnicy za nie przepraszają. Zysk polityczny może być po stronie PiS. Wypłynęło potajemne spotkanie unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z PiS we własnym rejonie wyborczym, na którym porusza się jak słoń w składzie porcelany. Do tego dochodzą byli ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego, którzy wychodzą do rolników. Rolnicy nie są głupi i widzą, kto podpina się pod protesty. Nagle po ośmiu latach rządów PiS objawia się Piotr Duda z Solidarności i opowiada dyrdymały. A do tego dochodzą zadymy i prowokacje. Nie widziałem nigdy w życiu rolnika na polu, który by jeździł w czapce z napisem „biała siła”. Na pewno byli to prowokatorzy, bo to nie byli rolnicy. Ale dodajmy do tego jeszcze myśliwych, hodowców pszczół. Każdy próbuje coś ugrać na rolniczych protestach. Premier Tusk będzie musiał wystąpić w roli strażaka i ugasić protesty. Rolnicy od samego początku wejścia do Unii Europejskiej są największym jej beneficjentem. Ale emocje kiedyś też się przelewają. Przypomnijmy, że to PiS zawalił sprawę i doprowadził do obecnej sytuacji. To PiS chwalił Zielony Ład. Jednak po dwu i pół miesiącu już nikt nie może powiedzieć, że to nie dotyczy obecnego rządu. Problem jest odziedziczony po poprzednikach, ale trzeba go rozwiązać. Komunikacja koalicji rządzącej jest słaba. Nie ma ogólnego przekazu, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i co z tego wynika. Brak narracji rządu zaczyna się mścić. Jeżeli koalicja rządowa nie ogarnie się, to problemów będzie więcej.



Sympatia społeczna jest po stronie protestujących rolników?

I to jest ciekawe. Rolnicy mają świadomość, że to jest bardzo cienka linia, bo jak przegną, to opinia publiczna nie da się ujarzmić. Większość protestów jest słuszna. Bardzo wielu rolników walczy o życie, o byt swój i swoich rodzin. Ale przy okazji pojawiają się różne rodzaje cwaniaków i dochodzi do zadym. Te wszystkie przyległości mogą przykryć sens protestu. W pewnym momencie Polacy powiedzą, no dobrze, ale czego wy jeszcze chcecie? Macie dopłaty, macie to, to wywalczyliście, na to rząd się zgodził, z tego się wycofano, a przychodzicie i robicie burdy. Sympatia do rolników zacznie topnieć.

Ale widzieliśmy też obrazki, gdzie policjanci zatrzymywali protestujących, rzucali kamieniami, pojedyncza osoba z flagą Polski była brutalnie zatrzymana przez kilku funkcjonariuszy. Jak te obrazki mogą mocno działać na wyobraźnię Polaków?

Każdy obrazek jest mocniejszy niż słowa. Obrazem manipuluje się najłatwiej. Wystarczy coś przyciąć albo pokazać jakiś jego wycinek. Policja jest w trudnej sytuacji, bo ma negatywny wizerunek, na który pracowali poprzedni rządzący i poprzedni komendant policji Jarosław Szymczak. Ale wszystko przebija wyrywanie kostki brukowej i przepychanie się ze strażakami oraz policją. Dlatego premier Tusk nie ma wyboru i musi ugasić ten pożar, bo inaczej jak mu to zboże zapłonie politycznie. Protesty rolników to wyzwanie większe niż ustawy aborcyjne.

Jak te tematy mogą wpłynąć na wybory samorządowe?

Mogą. Wszystko zależy od tego, jak zostanie to rozegrane. To są wybory, które są najbardziej bezpośrednie. My znamy kandydatów, którzy mieszkają obok. Wójtów, burmistrzów, radnych, prezydentów dużych miast może mniej. Najważniejsze są jednak sejmiki.