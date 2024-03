Głos w sprawie zabrał też niedawno Donald Tusk. – Szpital straci kontakt z NFZ w zakresie ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety – mówił w trakcie Rady Krajowej o poleceniach dla ministra sprawiedliwości i zdrowia w tej sprawie.

Aborcja. Prezydent Andrzej Duda nie podpisze się pod żadnymi zmianami

Lewica zapowiada, że nie pozostawi w tej kadencji tematu aborcji. Co się odwlecze, to nie uciecze. Aborcja będzie dostępna, bezpłatna, do 12. tygodnia ciąży – jeszcze w tej kadencji, nasza w tym głowa – powiedziała w trakcie weekendowej konwencji ministra pracy, polityki społecznej i rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jeśli do prac dojdzie w najbliższych tygodniach i miesiącach, a projekt Lewicy zostanie w kolejnych czytaniach odrzucony, to z naszych informacji wynika, że Lewica jako klub złoży po prostu kolejny. – Aż do skutku – mówi nasz rozmówca z Lewicy.

Jednocześnie ze strony Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że nie ma mowy o tym, by prezydent podpisał którykolwiek z projektów, które obecnie są w parlamencie. To Lewicy jednak nie przekonuje – co czasami podnosi też Hołownia. Wszystko wskazuje na to, że aborcje pozostanie tematem w koalicji co najmniej do wyborów prezydenckich w 2025 – o ile nie dłużej.