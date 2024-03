Zadymiarze, „Solidarność” Piotra Dudy i politycy PiS pomagają rządowi Tuska

Jednak skala poparcia Polaków dla protestów rolników może maleć po środowych agresywnych demonstracjach, w które zaangażowali się działacze „Solidarności” Piotra Dudy, górnicy, politycy opozycji i prowokatorzy, na co zwraca również uwagę dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku. - Bardzo wielu rolników walczy o życie, o byt swój i swoich rodzin. Ale przy okazji pojawiają się różne rodzaje cwaniaków i dochodzi do zadym. Te wszystkie przyległości mogą przykryć sens protestu. W pewnym momencie Polacy powiedzą, no dobrze, ale czego wy jeszcze chcecie? Macie dopłaty, macie to, co wywalczyliście, na to rząd się zgodził, z tego się wycofano, a przychodzicie i robicie burdy. Sympatia do rolników zacznie topnieć- mówi "Rzeczpospolitej" ekspert od marketingu politycznego. Część zatrzymanych protestujących była pijana i używała przemocy wobec mundurowych, czym tylko zaszkodzili protestującym rolnikom.

Donald Tusk niczego nie przyśpieszy, choćby chciał

Zadymiarze, NSZZ „Solidarność”, politycy PiS i Konfederacji pomagają rządowi Tuska. Upolityczniają i osłabiają oddolny protest robiąc z niego partyjną przepychankę prze wyborami samorządowymi i nieakceptowalną społecznie burdę. Nikt nie stanie po stronie mających nawet słuszne postulaty agresorów, którzy próbują szantażem przekonać do swoich racji. Dlatego Donald Tusk może grać na czas. Zresztą zmian w Zielonym Ładzie nie da się wynegocjować w dzień czy tydzień lub dwa.

Ustępstwa i negocjacje potrzebują czasu. Premier sobotnim szczytem rolniczym go sobie kupił. I nawet jeżeli planowane są kolejne protesty, to ich siła dzięki politykom PiS i zadymiarzom została osłabiona, z Donald Tusk pokazał, że ma dobrą wolę i podjął dialog.