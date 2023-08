Kiedy wybory do Sejmu i Senatu? Coraz bliżej ogłoszenia terminu

Start formalnej kampanii wyborczej oznacza również rygory dotyczące finansowania. Zdaniem polityków opozycji w Sejmie, z którymi rozmawialiśmy, to zresztą główny powód, dla którego prezydent nie podejmuje jeszcze decyzji. Nasi rozmówcy wskazują, że chce pomóc w ten sposób PiS, który zdaniem opozycji korzysta w nadmierny sposób z przewag wynikających z rządzenia, np. poprzez pikniki rodzinne na temat 800 plus.

Osobna teza krążąca w kuluarach Sejmu – po stronie opozycji – dotyczy tego, czy PiS nie spróbuje za pomocą jednego ze stanów nadzwyczajnych opóźnić jesiennych wyborów. Teza wraca w różnych wariantach co kilka tygodni. Niedawno – ze względu na sytuację wokół przeniesienia się tzw. Grupy Wagnera na Białoruś. Co ciekawe, w ostatnią niedzielę odniósł się do tego Jarosław Kaczyński, który najpierw mówił o zagrożeniach, które niesie Grupa Wagnera. – Ale to nie oznacza, że mamy z tego powodu zamiar zatrzymać nasze demokratyczne procesy. Wybory, niezależnie od tego, co tam się będzie działo – chyba żeby wybuchła wojna, ale nie wybuchnie, nie obawiajcie się – otóż wybory odbędą się w terminie – zapewniał Kaczyński.

Jak opozycja wystartuje w wyborach

Większość naszych rozmówców z opozycji ta deklaracja nie przekonała.

Przybliżanie się decyzji prezydenta Dudy o terminie wyborów do Sejmu i Senatu oznacza też przyspieszenie decyzji dotyczących formatu startu opozycji. W najbliższą sobotę odbędzie się Rada Naczelna PSL. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, może w jej trakcie dojść do dyskusji i decyzji dotyczących dalszych losów komitetu koalicyjnego, który miał nosić nazwę Trzecia Droga. „Rzeczpospolita” w ubiegły poniedziałek pisała, że między Polską 2050 a PSL trzeszczy, a na horyzoncie jest poważne przesilenie.