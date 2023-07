Trzecia sprawa, o której mówi się dziś w kuluarach Sejmu, to sytuacja Trzeciej Drogi. Uwagę przyciągnęło ubiegłotygodniowe oświadczenie Polski 2050, w którym partia Szymona Hołowni zwraca uwagę, że niedawne transfery do PSL–Koalicji Polskiej, jak przyłączenie się Porozumienia czy stowarzyszenia Młoda Polska, to wewnętrzna sprawa ludowców.

Co ciekawe, PSL już otwarcie zapowiada, że w nowym tygodniu będą kolejne wzmocnienia Koalicji. Co na to Polska 2050? Możliwe, że w Trzeciej Drodze dojdzie do poważnego przesilenia, a to otworzy potencjalnie dla całej sejmowej opozycji nowe scenariusze. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz już zaczął publicznie zapowiadać, że jego formacja „nie powtórzy błędu” Lewicy z 2015 r. w kontekście progu wyborczego 8 proc. dla koalicji. To w zestawieniu z chłodnym tonem komunikatu Polski 2050 o wzmocnieniach PSL–Koalicji Polskiej zaczyna być dla projektu Hołowni i Kosiniaka złowróżbne.

Upływający czas zaczyna wymuszać kolejne decyzje. Dlatego ostatni tydzień lipca będzie być może początkiem najważniejszego dla opozycji czasu od wyborów – i to nie tylko tych w 2019 roku, ale też tych w 2015. Bo wszyscy, niezależnie od różnic, zdają sobie sprawę ze stawki.