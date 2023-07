– Mamy depolaryzację sceny politycznej wbrew komentarzom analityków – mówi nam prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Socjolog zwraca uwagę nie tylko na spadki sondażowe największych ugrupowań, ale również wzrost Lewicy, ugruntowaną pozycję Trzeciej Drogi oraz wciąż silną Konfederację. – Mimo spadku poparcia dla Konfederacji widać, że to wciąż silne ugrupowanie, które może rozdawać karty po wyborach. Mogą rządzić z PiS, czego nie można powiedzieć po zsumowaniu wyniku KO, Lewicy i Trzeciej Drogi – wylicza socjolog.

Wakacyjny sondaż

Chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 46,8 proc. respondentów. Aż 44,3 proc. ankietowanych nie zamierza wziąć udziału w wyborach. 8,8 proc. odpowiedziało, że nie wie, czy zagłosuje w wyborach parlamentarnych, a 4,2 proc. nie wie, na kogo odda głos.

– To jest sondaż przeprowadzony w wakacje, co jest bardzo istotną informacją, ponieważ badania latem wyglądają inaczej niż w innych okresach roku. Po prostu część respondentów „ucieka” nam w czasie urlopów – przyznaje Marcin Duma. Szef IBRiS zauważa zatrzymanie się wzrostu notowań KO, twierdząc, że to „koniec efektu 4 czerwca” (wtedy odbył się w marsz organizowany przez KO), czego skutkiem jest wzrost Lewicy i stabilna pozycja Trzeciej Drogi. Duma twierdzi, że kiedy miną wakacje, wyniki mogą być inne, bo ankietowani wrócą z urlopów. – Do wyborów zostało jeszcze wiele tygodni. Dużo w tym czasie może się wydarzyć, tym bardziej po wakacjach – potwierdza prof. Jarosław Flis.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony miedzy 28 a 29 lipca na grupie 1100 osób, metodą CATI.