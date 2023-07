Ruszyły przymiarki do wyborów samorządowych. Co zrobi Rafał Trzaskowski?

Do wyborów samorządowych mniej niż rok. Trwająca obecnie kadencja jest nie tylko rekordowo długa, ale też bezprecedensowa, jeśli chodzi o kryzysy. Teraz przed włodarzami miast i liderami w regionach czas decyzji – przede wszystkim, czy brać udział w wyborach parlamentarnych.

W ubiegłym tygodniu prezydent Sopotu Jacek Karnowski zapowiedział, że jest gotowy kandydować do Sejmu. Szczegóły mają być obecnie ustalane. Karnowski jest jednocześnie liderem ruchu Tak! Dla Polski, a samorządowcy związani z opozycją w tym projekcie od wielu miesięcy deklarowali, że chcą odgrywać istotną rolę w kampanii wyborczej. I nie tylko – w kuluarach można było wielokrotnie usłyszeć, że samorządowcy wybierają się do Sejmu, by stać się języczkiem u wagi i jednocześnie dbać w hipotetycznym rządzie opozycji o kwestie lokalne.

Jednak większość naszych rozmówców z PO jest sceptyczna, czy za deklaracją Karnowskiego pójdą inne na tak dużą skalę, że spełnią się ambicje samorządowców. Do własnej kampanii szykują się też Bezpartyjni Samorządowcy oraz współpracujący z AgroUnią prezydent Starachowic Marek Materek.

Czy Rafał Trzaskowski wystartuje w wyborach do Sejmu?

Nic za to obecnie nie wskazuje, by do Sejmu wybierał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie ma też teraz mowy o tym, by był kandydatem na premiera w nowym układzie sił w ramach opozycji.