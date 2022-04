O urząd prezydenta Francji ubiegało się 12 kandydatów. Uprawnionych do głosowania było blisko 49 mln Francuzów. Lokale wyborcze (ok. 70 tys.) były otwarte od godz. 8:00 do 19:00, zaś w dużych miastach - do 20:00. W terytoriach zamorskich Francji głosowanie trwało od soboty. Frekwencja (stan na godz. 17:00) wyniosła 65 proc. i była niższa niż w poprzednich wyborach.



Reklama

Na kogo zagłosowała Francja? Po zamknięciu ostatnich lokali wyborczych opublikowano pierwsze sondażowe wyniki głosowania. Wynika z nich, że żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia niezbędnego do zwycięstwa. Do rozstrzygnięcia wyborów we Francji potrzebna będzie druga tura, w której zmierzą się urzędujący prezydent Emmanuel Macron i liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Według sondażu Elabe opublikowanego przez telewizję BFM, Macron otrzymał 28,5 proc. głosów, Le Pen - 24,2 proc. Kandydat skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon otrzymał 20,2 proc. głosów, a skrajnej prawicy Éric Zemmour - 7,1 proc.

Z kolei według badania IPSOS / SOPRA STERIA dla France 24 i RFI, ubiegający się o reelekcję prezydent zwyciężył z Le Pen 28,1 proc. do 23,3 proc. Według tego sondażu, na trzecim miejscu z wynikiem 20,1 proc. jest Jean-Luc Mélenchon, na czwartym - Éric Zemmour (7,2 proc.).



W wyborach startowali także: Valérie Pécresse (5,1% proc. w sondażu dla BFM), Yannick Jadot (4,4 proc.), Jean Lassalle (3 proc.), Fabien Roussel (2,4 proc.), Anne Hidalgo (1,9 proc.), Nicolas Dupont-Aignan (1,8 proc.) i Philippe Poutou (0,8 proc.).

Reklama

W tym roku lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 20:00 m.in. w Paryżu, Lyonie, Cannes i Montpellier. W zamkniętych o 19:00 lokalach rozpoczęło się liczenie. Z niektórych - specjalnie wybranych, by próba była reprezentatywna - przesłano telefonicznie do organizacji zajmujących się sondażami wyniki po podliczeniu pierwszych kilkuset głosów. Na podstawie tych liczb ogłoszono wstępne sondażowe rezultaty, o których informujemy.

Przedwyborcze sondaże wskazywały, że poparcie dla Marine Le Pen rośnie, a dla Emmanuela Macrona, który do ostatniej chwili zwlekał z oficjalnym ogłoszeniem decyzji o starcie w wyborach - spadało. Różnica między obojgiem kandydatów mieściła się w granicach błędu statystycznego.

We Francji prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych i bezpośrednich na pięcioletnią kadencję, ma prawo ubiegać się o jedną reelekcję. Zwycięzca musi otrzymać bezwzględną większość głosów, niezależnie od frekwencji. Ostatnim prezydentem, który sprawował urząd przez dwie kadencje, był Jacques Chirac. Ostatnim kandydatem, który otrzymał ponad 50 proc. głosów w pierwszej turze, był w 1965 r. Charles de Gaulle, ubiegający się wówczas o reelekcję.

W poprzednich wyborach w 2017 r. w pierwszej turze najwięcej głosów otrzymali Emmanuel Macron (24,01 proc.) i Marine Le Pen (21,3 proc.), w drugiej turze Macron pokonał swoją rywalkę stosunkiem 66,1 proc. do 33,9 proc. głosów.