Cieszyński: Brejza nie był w stanie przedstawić twardych dowodów na to, że był inwigilowany

- Zakładam, że jeżeli ktoś używałby wobec mnie takiego programu, to byłoby to legalne, za zgodą sądu i w takim trybie, jaki jest przewidziany w przepisach - powiedział Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, pytany o to, czy „boi się Pegasusa”.