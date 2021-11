Według najnowszych danych rządowych, w Polsce liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 (czyli takich, które przyjęły dwie dawki szczepionki lub preparat jednodawkowy) wynosi 19,965 mln i w ciągu ostatnich 30 dni wzrosła o 475 tys. Szef resortu zdrowia był w Polsat News pytany o ocenę efektywności kampanii promującej szczepienia na COVID-19.

Adam Niedzielski nie zgodził się z opinią, że "szczepienia się zatrzymały". - Jeżeli popatrzymy na historię, kiedy zaczynaliśmy było niecałe 37 proc. osób przekonanych do szczepień, w tej chwili jest 70, więc to i tak jest pewnego rodzaju sukces. Ale też proszę pamiętać, że Polska... nie jesteśmy takim krajem czy narodem, który jest szczególnie przekonany do profilaktyki i dbania o swoje zdrowie, co niestety z żalem muszę stwierdzić - powiedział minister zdrowia.

"Szybszy przyrost, niż się spodziewaliśmy"

W ciągu ostatnich siedmiu dni Ministerstwo Zdrowia informowało o średnio 7,7 tys. nowych dodatnich testów na koronawirusa SARS-CoV-2 na dobę, w poprzednim siedmiodniowym okresie wskaźnik ten wynosił 4,9 tys. Pytany o prognozy dotyczące okresu połowy listopada Niedzielski odparł, że "trzeba liczyć się z tym, że cały czas będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zakażeń". - Na pewno przekroczymy barierę 10 tys. zakażeń - myślę, że to perspektywa mniej więcej dwóch tygodni, kiedy średnia (dzienna - red.) liczba zakażeń będzie wynosiła 10 tys. - dodał.

Minister zdrowia przyznał, że poprzednie prognozy się nie sprawdziły. - To zdecydowanie szybszy przyrost, niż spodziewaliśmy się mniej więcej na początku września, bo wtedy oczekiwaliśmy, że to raczej pod koniec listopada takie wielkości będą miały miejsce - stwierdził.

Dla porównania, przed rokiem w siedmiodniowym okresie do 1 listopada resort zdrowia informował o 126,2 tys. nowych przypadków SARS-CoV-2, czyli 18 tys. dziennie - średnia dzienna liczba dodatnich testów na koronawirusa była wówczas ponad dwukrotnie wyższa niż obecnie.

Pracodawca będzie mógł weryfikować, czy pracownik przyjął szczepionkę na COVID-19?

Minister Niedzielski pytany był też o planowane działania rządu w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. - Mamy w zanadrzu co najmniej jedno rozwiązanie w postaci projektu ustawy, który ma dać pracodawcom możliwość weryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony. To jest bardzo ważne rozwiązanie - powiedział.

Dodał, że ustawa "właśnie będzie kierowana na rząd i prawdopodobnie trafi na najbliższy Sejm".

Minister zdrowia mówił w Polsat News, że projektowane rozwiązania budziły kontrowersje. - Staraliśmy się je tak przygotować, żeby te rzeczy, które były odbierane w sposób dolegliwy nie były aż tak dolegliwe - zaznaczył.

- Jest możliwość w tej ustawie, żeby reorganizować pracę, ale absolutnie nie ma możliwości, żeby pracownik otrzymał np. urlop bezpłatny ze względu na to, że jest niezaszczepiony - oświadczył.

"Ustawa na pewno przejdzie"

Pytanie o to, czy sejmowa większość poprze projekt ustawy Adam Niedzielski ocenił jako "bardzo trudne". - Ale sytuacja już jest taka, że nie można się specjalnie oglądać na różnego rodzaju podziały i dyskusje, bo zdrowie po prostu jest w tej sytuacji najważniejsze - stwierdził gość Polsat News. Przekazał, iż ma informacje z klubów innych niż PiS o poparciu dla proponowanych rozwiązań. - Pod tym względem ustawa na pewno przejdzie - zadeklarował.

- Mamy do czynienia z takimi rozwiązaniami, że chociażby w kinach czy innego rodzaju miejscach użyteczności publicznej mamy narzucone limity 75 proc. wypełnienia sali, bo reszta jest wypełniana przez osoby mające paszporty covidowe. W tej ustawie, którą przewidujemy, ujednoznaczniamy podstawy prawne do tego, żeby weryfikować tę informację również w takich miejscach publicznych - oświadczył.