A zdaniem kobiety ona jako spadkobierczyni wchodząc w całą sytuację prawną swojego spadkodawcy, tj. ojca – pierwotnego spadkobiercy, również korzysta z upływu tego terminu.

Fiskus na taką wykładnię przepisów o PIT się nie zgodził. Wyjaśnił, że datą nabycia spornej nieruchomości przez spadkodawcę - ojca wnioskodawczyni, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT jest dzień śmierci jego ojca – jego spadkodawcy. Dlatego też, do udziału w nieruchomości, który córka nabyła w drodze spadku po ojcu, pięcioletni okres, liczony jest od końca roku jego spadkobrania, czyli od końca 2021 r. A w tym przypadku ojciec wnioskodawczyni jako spadkodawca nie był właścicielem nieruchomości ponad pięć lat. W konsekwencji, jak tłumaczyli urzędnicy, spadkobierczyni musi zapłacić PIT od sprzedaży udziału w nieruchomości.

Czytaj więcej Podatki Pół roku na zgłoszenie spadku skarbówce. Od kiedy liczyć termin? Najbliższa rodzina nie zapłaci podatku od spadku, np. od dziedziczonego mieszkania, pod warunkiem zgłoszenia spadku fiskusowi. Potrzebny jest do tego formularz SD-Z2. Od kiedy liczyć termin, żeby być zwolnionym z daniny?

Kiedy sprzedaż spadkowej nieruchomości bez PIT?

Kobieta poszła do sądu, ale przegrała. Szczeciński WSA nie kwestionował, że zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT w przypadku odpłatnego zbycia, nieruchomości nabytych w drodze spadku, sporny pięcioletni termin liczy się od końca roku, w którym ich nabycie czy wybudowanie nastąpiło przez spadkodawcę.

Zatem do wyliczenia tego okresu, od którego zależy opodatkowanie PIT przy odpłatnym zbyciu w przypadku spadkobrania wliczany jest także okres własności spadkodawcy. Niemniej w ocenie WSA chodzi o pierwszego spadkodawcę występującego bezpośrednio przed spadkobiercą - zbywcą nieruchomości. A nie, jakby tego chciała skarżąca, o wszystkich spadkodawców nieruchomości, począwszy od pierwotnego jej nabycia czy wybudowania.

Jak podkreślił sąd, gdyby celem ustawodawcy było umożliwienie podatnikowi zaliczenia do okresu pięcioletniego nabycia w drodze spadku przez wszystkich spadkodawców, a więc liczenie go od momentu pierwotnego nabycia nieruchomości, to taką intencję wyraziłby wprost. Wyrok nieprawomocny.