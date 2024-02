NSA: liniowy PIT można wybrać przez przelew bankowy do fiskusa

W sprawie w tytule przelewu znalazło się wyraźne zaznaczenie, iż jest to wpłata zaliczki na PIT-36L, tj. na podatek liniowy. A skoro tak, to podatnik oświadczył, że chce korzystać z tej formy opodatkowania. I zrobił to w wymaganym ustawą terminie.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 710/21

Krzysztof J. Musiał

doradca podatkowy, partner w kancelarii Musiał i Partnerzy

Wyrok NSA w tej sprawie należy uznać za trafny i sprowadzający fiskusa na ziemię. Istota sporu sprowadza się do rzeczy z pozoru banalnej, otóż „jak ma wyglądać oświadczenie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT”. Mogłoby się wydawać, że skarbówka na wszystko ma druczek. Sąd jednak nad wyraz trafnie zauważył, że dla celów tego oświadczenia musi być ono precyzyjne co do tego kto i jaką wolę wyraził oraz czy zostało ono złożone właściwemu naczelnikowi US. Samo pojęcie oświadczenia woli, jak w tym przypadku, nie jest uregulowane prawem podatkowym, jest to domena prawa cywilnego. A art. 60 k.c. w sposób jednoznaczny wskazuje, że oświadczenie woli można wyrazić w dowolnej formie, byle było jednoznaczne, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przepis podatkowy mówi o formie pisemnej, czyli tylko w takiej formie oświadczenie będzie uznane za skuteczne. W niniejszym przypadku oświadczenie przyjęło formę pisemną (elektroniczną) będącą opisem tytułu przelewu wskazującym, iż jest to zaliczka na podatek liniowy. Prowadzi to do wniosku, iż podatnik wybrał liniową formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej – zaliczką na ten podatek – a przelew pochodził od podatnika z nr NIP i był kierowany do właściwego naczelnika US. Należy wskazać, iż NSA w praktyce zastosował zasadę związania przepisami prawa przez organ interpretacyjny, o czym ten zapomniał.