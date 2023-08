Po wejściu w życie Polskiego Ładu wielu przedsiębiorców zmieniało formę rozliczeń. Nie wszyscy jednak dopełnili formalności, co pokazuje najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią informatyk, który prowadzi swój biznes już kilkanaście lat. Do końca 2021 r. opłacał podatek liniowy. Po wejściu w życie Polskiego Ładu postanowił przejść na ryczałt. Twierdzi, że zawiadomił fiskusa o swojej decyzji. W przelewie za styczeń 2022 r. wskazał bowiem, że jest to przelew z tytułu zryczałtowanej formy opodatkowania. Zasady rozliczenia podał też w deklaracji składanej w ZUS. Za wszystkie następne miesiące płacił ryczałt. Zeznanie roczne złożył na formularzu PIT-28 (właściwym dla tej formy rozliczeń).

Teraz jednak nabrał wątpliwości, czy zmiana zasad opodatkowania była skuteczna. We wniosku o interpretację twierdzi, że tak, ponieważ „dyspozycja przelewu jest zbliżona do zgłoszenia elektronicznego za pośrednictwem CEIDG”. Jego zdaniem zawiera wszystkie elementy zawiadomienia o zmianie formy rozliczeń. Dlatego nie składał już odrębnego pisma do urzędu skarbowego.

Okazuje się, że fiskusowi sam przelew nie wystarczy. Skarbówka przypomniała, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o ryczałcie naczelnikowi urzędu skarbowego należy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Takie oświadczenie można też przesłać do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jest to warunek wyboru tej formy opodatkowania. Przedsiębiorca go nie spełnił.

Skoro więc nie wybrał w prawidłowy sposób ryczałtu, musi rozliczać się na dotychczasowych zasadach, czyli liniowym PIT – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.