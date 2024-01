Wyrok TSUE: fiskus może ściągnąć VAT z fałszywych faktur od pracownika

Takie są wnioski z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-442/22.

Reklama

W sporze z fiskusem chodziło o fałszywe faktury. Wystawiała je przez ponad cztery lata kierowniczka stacji benzynowej. Jej pracownicy zbierali wyrzucone do kosza paragony. Na ich podstawie wystawiano zbiorcze faktury dla podmiotów, które odliczały z nich VAT. Stare paragony przechowywano w kotłowni.

Skarbówka zorientowała się w całym procederze i nakazała spółce prowadzącej stację zapłacić wynikający z faktur podatek. Powołała się na art. 108 ustawy o VAT (który jest odpowiednikiem art. 203 Dyrektywy 2006/112/WE). Z przepisu tego wynika, że wystawca faktury musi zapłacić wykazany w niej podatek. Fiskus uznał, że spółka nie dochowała w tej sprawie należytej staranności i jest odpowiedzialna za działania pracowników.

Sprawa trafiła do NSA, który skierował ją do Trybunału Sprawiedliwości. Zapytał, czy przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty VAT z fałszywych faktur?