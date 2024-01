Zapadł ważny wyrok ws. odpowiedzialności zarządu spółki za podatkowe długi

Co zdecydował sąd

To nie przekonało fiskusa, ale WSA już tak. Przede wszystkim sąd nie zgodził się, że wystąpienie tylko jednego wierzyciela nie stanowi przeszkody w zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Co istotne, sąd nie krył, że w orzecznictwie dominuje pogląd przeciwny, który jednak pomija nie tylko wykładnię literalną, ale też systemową, w tym m.in. prokonstytucyjną. Po analizie przepisów podatkowych oraz upadłościowych sąd doszedł do przekonania, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy jest tylko jeden wierzyciel, jest równoznaczne z niewypełnieniem wymogu formalnego. Co oznacza zwrot wniosku.

WSA dostrzegł też, że tego typu wniosek generuje koszty dla przedsiębiorcy. Sama opłata sądowa to 1000 zł, a koszt profesjonalnego prawnika to minimum ok. 3600 zł, a do tego dochodzą zaliczki na wydatki, które pojawią się w toku postępowania upadłościowego.

Ponadto w obecnym stanie prawnym od wymogu istnienia wielości wierzycieli jest tylko jeden wyjątek, tzw. upadłość konsumencka.

Zdaniem sądu nie można nakazywać członkowi zarządu, gdy jest jeden wierzyciel, żeby złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w ramach tzw. przesłanek egzoneracyjnych.

W swej istocie nie jest to bowiem przesłanka wynikająca z przepisów, lecz z praktyki zmierzającej nie tyle do uwolnienia członka zarządu od odpowiedzialności, ile wręcz przeciwnie – do jego opodatkowania. A to narusza zasadę proporcjonalności, prowadzi do dyskryminacji i nierówności.