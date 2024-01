Forma opodatkowania

Preferencje nie dla wszystkich

Z jakich ulg może skorzystać przedsiębiorca? Dużo zależy od formy opodatkowania. Najwięcej preferencji przysługuje przedsiębiorcom na skali. Przede wszystkim mogą rozliczyć się razem z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem. Taki sposób opodatkowania może dać spore korzyści, ale pamiętajmy, że fiskus w Twój e-PIT proponuje zeznanie indywidualne. Trzeba będzie więc zmienić sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy na skali mają też prawo do ulgi na dzieci (która jak wspomnieliśmy powinna znaleźć się w e-PIT od skarbówki). A także do innych, które trzeba wpisać samemu, np. ulgi na darowizny, rehabilitacyjnej czy na założenie ekologicznego ogrzewania.

Uboższy asortyment mają ryczałtowcy i liniowcy. Nie rozliczą się z małżonkiem, nie skorzystają z ulgi na dzieci. Przychód z ryczałtu można pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne i połowę składek zdrowotnych, darowizny czy wydatki na ekologiczne ogrzewanie domu. Przedsiębiorcy na liniowym PIT mogą odliczyć składki od dochodu albo zaliczyć do kosztów.