Jaka stawka VAT na planery, kalendarze i organizery

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyporządkowując planery/oraganizery do pozycji 4910 (WIS z 5 stycznia 2023 r., 0112-KDSL2-1.440.163.2022.3.AP) lub pozycji 4820 Nomenklatury Scalonej (WIS z 30 grudnia 2022 r., 0112-KDSL1-1.440.178.2022.4.MJ) uznaje, że zasadniczą część publikacji stanowi kalendarz i wskazuje, że planer/organizer zasadniczo służy do wypełniania, tworzenia notatek i jest przeznaczony do wypełniania. Zdaniem organu podatkowego pomimo faktu, że planery zawierają materiały drukowane, to jednak ten druk spełnia uboczną rolę. Podstawowym zastosowaniem tego produktu jest funkcja notatnika, kalendarza, planera. Nie służy on do czytania. W związku z tym nie wypełnia przesłanek do zakwalifikowania go do pozycji 4901 Nomenklatury Scalonej.

Trudna klasyfikacja

Czy taka klasyfikacja jest bezdyskusyjna? Oczywiście nie. Na uwagę zasługuje bowiem fakt, że w pozycji 4901 CN zostały również wymienione takie artykuły poligraficzne jak książki i książeczki składające się głównie z materiału tekstowego dowolnego rodzaju, wydrukowane w dowolnym języku lub dowolnymi znakami, włącznie z alfabetem Braille'a lub znakami stenograficznymi, broszury oraz podobne materiały drukowane.

Można się pokusić o twierdzenie, że planery również spełniają powyższe wymogi. Planery mogą zawierać teksty z różnego rodzaju poradami, np. zdrowotnymi lub – w przypadku planerów fitness – porady dotyczące diety czy sposobu wykonywania ćwiczeń oraz przepisy kulinarne. Na rynku są wszakże dostępne poradniki z taką samą treścią, kwalifikowane do kodu CN 4901. Co zatem przesądza o odrębnej kwalifikacji dla tych wyrobów? Ilość tekstu? W notach nie został zawarty wymóg, aby publikacja zawierała minimalną określoną ilość tekstu. W notach nie jest również zawarta informacja, że publikacja musi składać się z samego tekstu. Noty nie określają też rodzaju informacji, jakie ma zawierać tekst umieszczony w planerach. W notach nie ma również informacji o wyłączeniu z kodu CN 4901 towarów, w którym umieszczono łącznie tekst, grafiki oraz miejsce na notatki lub kalendarz. Wręcz przeciwnie. Zgodnie z notami wyjaśniającymi do pozycji 4901 niniejsza pozycja obejmuje praktycznie wszystkie publikacje i materiały drukowane do czytania, ilustrowane lub nie, z wyjątkiem materiałów reklamowych oraz wyrobów w sposób bardziej szczegółowy objętych innymi pozycjami niniejszego działu (zwłaszcza pozycją 4902 – Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, pozycją 4903 – Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania lub pozycją 4904 – Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione).

W WIS z 30 grudnia 2022 r. (0112-KDSL1-1.440.178.2022.4.MJ) dyrektor Krajowej informacji Skarbowej uznał, że do planerów powinien zostać przypisany kod 4820, pod którym – ogólnie ujmując – znajdują się materiały do wypełniania, tj. notesy, bloczki na notatki, księgi zamówień, księgi rachunkowe… Czy można się z tym zgodzić? Wymienione w tej nocie towary pełnią raczej funkcję techniczną. Może i planery mają miejsca na notatki, ale zapisywanie w nich notatek nie jest jedyną ich funkcją. Planery nie tylko służą do robienia notatek, ale również (często) do czytania. W notach nie określono ścisłych norm co do ilości tekstu lub grafik, jakie ma zawierać publikacja.

Nie dziwi więc wskazana w pytaniu rozbieżność w klasyfikacjach stosowanych przez producentów. Należy jednak wskazać, że zdaniem dyrektora Krajowej informacji Skarbowej kalendarze oraz tzw. planery czy organizery powinny być opodatkowane podstawową 23-proc. stawką VAT.

Marcin Gryń jest konsultantem podatkowym w Tributis Group Sp. z o.o.