Fotowoltaika to coraz popularniejsze źródło ogrzewania. Czy można ją rozliczyć za jednym zamachem w kosztach uzyskania przychodów? Z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że tak.

Jak rozliczyć wydatki na fotowoltaikę

Wystąpił o nią przedsiębiorca zarabiający na wynajmie pomieszczeń handlowo-usługowych. Na budynku oferowanym najemcom (który nie jest jego własnością) chce położyć panele fotowoltaiczne. Kosztują 135 tys. zł. Przedsiębiorca informuje, że panele stanowią samodzielne urządzenie. Zostaną zamontowane na stelażu i nie wpłyną na konstrukcję budynku. W każdej chwili możliwy jest ich demontaż i przeniesienie w inne miejsce. Wskazuje, że należy je zakwalifikować do grupy 6 rodzaj 669 „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe” Klasyfikacji Środków Trwałych.

Jak rozliczyć wydatki na ekologiczne ogrzewanie? Przedsiębiorca twierdzi, że nie jest to inwestycja w obcym środku trwałym, którą należy amortyzować przez dziesięć lat. Jego zdaniem fotowoltaika stanowi samodzielny środek trwały. I może ją zamortyzować jednorazowo, ponieważ jest małym podatnikiem.

Co na to fiskus? Zgodził się na szybkie rozliczenie kosztów. Przypomniał, że jednorazowa amortyzacja przysługuje małym podatnikom (z przychodami do 2 mln euro rocznie) i firmom rozpoczynającym działalność. Jej limit wynosi 50 tys. euro rocznie. „Po wprowadzeniu mikroinstalacji fotowoltaicznej do ewidencji środków trwałych będzie możliwa jej jednorazowa amortyzacja w rozliczeniu za miesiąc oddania inwestycji do użytkowania” – czytamy w interpretacji dyrektora KIS.

Jednorazowa amortyzacja fotowoltaiki

To nie pierwsze korzystne dla firm stanowisko fiskusa w tej sprawie. Jedno z wcześniejszych dotyczy przedsiębiorcy zajmującego się sprzedażą sprzętu sanitarnego. W budynku, w którym ma sklep, założył system fotowoltaiczny. Instalację zamontował na dachu. Wskazuje, że fotowoltaika jest samodzielnym urządzeniem, może być zdjęta i założona gdzie indziej. Stanowi więc odrębny środek trwały. Jej zamontowanie nie powoduje ulepszenia sklepu. Należy ją wobec tego rozliczyć oddzielnie. Ponieważ przedsiębiorca jest małym podatnikiem, twierdzi, że może dokonać jednorazowej amortyzacji. Fiskus nie miał nic przeciwko.